de Gabi CHIREA

Bogdan Pătrașcu (43 ani), antrenorul secund al giuleștenilor și fostul jucător de la Sportul Studențesc, Litex Loveci, Piacenza, Chievo, Padova, Dinamo, Astra Ploiești și "U" Cluj, a mai fost de două ori aproape de Rapid. În timpul junioratului, nu a putut continua alături de Rapid, pentru că grupa sa se antrena la ora la care avea cursuri la școală, iar înaintea sezonului 1998-1999, în care "vișinii" au câștigat al doilea titlu din istorie, Sportul Studențesc a cerut o sumă de transfer considerată exagerată.

S-a antrenat două săptămâni cu juniorii, apoi a jucat sub comanda lui Lucescu



"Am rămas la Rapid la a treia încercare. Am fost prima dată ca junior, la grupa profesorului Rămureanu (n.r. - Adrian Rămureanu, fost portar la Rapid, Petrolul și Dinamo, apoi un reputat antrenor de juniori), dar nu am rămas pentru că făceam școală dimineața și ei aveau antrenament tot dimineață. Nu am mai putut să continui la Rapid.

În 1998, am fost chemat, eram la Sportul Studențesc, și am fost chemat la Rapid pentru Cupa Ligii. Am stat o lună de zile în probe cu Mircea Lucescu. Dar Sportul a cerut o sumă prea mare și am rămas doar cu acele cinci - șase meciuri din Cupa Ligii. A fost un pic de regret, pentru că a fost chiar pauza de dinaintea sezonului în care s-a câștigat campionatul. L-am pierdut pe acela, poate îl prind pe următorul. Dar trebuie să o luăm pas cu pas.

"Trebuie să dai 150% la fiecare meci. Diferența o face mentalitatea"



Cred că nivelul primei ligi a crescut foarte mult, în acest sezon. Nu mai există echipe mici, apar rezultate care lasă pe toată lumea cu gura căscată. E un campionat foarte echilibrat. Echipele din vârf coboară rapid, dacă pierd unul sau două meciuri, iar cele de pe ultimele locuri pot lua oricând puncte cu echipele de pe locuri de play-off. Mai e până să ajunge la nivelul fotbalistic care era când am debutat eu, în 1996. Era mult mai multă calitate individuală. În prima divizie jucau Stelea, Prodan, Lăcătuș, Lupu, Iencsi, Lobonț, Prunea, Contra, Petre, Dănciulescu, Luțu, Ganea, iar Adrian Ilie tocmai se transferase la Galatasaray.

Noi, când ajungeam la echipa mare dădeam totul, eram mai ambițioși. Acum, dacă tinerii joacă bine un meci, se văd ceea ce nu sunt. Cred că aici trebuie să se lucreze cel mai mult, la nivel de mentalitate. Aici se face diferența și afară. Mă uitam, de exemplu, că Manchester United a pierdut cu 4-0 cu Brentford, apoi a învins pe Liverpool cu 1-0. Pregătirea se face bine aproape peste tot, de multe ori diferența e făcută de ambiție și dăruire. Trebuie să dai 150% la fiecare meci, nu 100%. Avem jucători tineri, pe Pănoiu, pe Sefer... Și transferurile am încercat să le facem pentru viitor, să avem cât mai mulți jucători care ne pot ajuta și în viitor", a spus Pătrașcu pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea