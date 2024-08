Cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, stoperul a fost adus cu surle și trâmbițe de patronul Gigi Becali care, acum însă, l-a făcut praf în multiple declarații, din cauza evoluțiilor inconstante ale acestuia.

Verdict despre situația lui Vlad Chiricheș la FCSB

Raul Rusescu, fost jucător la FCSB, susține că Vlad Chiricheș ar trebui să-și pună un mare semn de întrebare, având în vedere faptul că gruparea roș-albastră a evoluat cu Mihai Lixandru pe postul de fundaș central împotriva lui LASK Linz joi seară, în returul play-off-ului preliminar Europa League. Lixandru e mijlocaș.

”Pentru Chiricheș ar trebui să fie un semn de întrebare dacă și staff-ul tehnic a fost de acord cu această decizie. Dacă și staff-ul tehnic a fost de acord cu folosirea lui Lixandru în locui lui, atunci ar trebui să fie un semnal pentru Chiricheș. Pentru că lucrurile nu arată deloc bine sportiv pentru el. După ultimele meciuri a fost criticat foarte dur. Nu e deloc plăcută situația în care se află.

Nu e ușor să fii apt, să fii un jucător important și în fața ta să joace un alt fotbalist de pe altă poziție, care să n-aibă nicio legătură cu postul de fundaș central. Sunt surprins că LASK nu a insistat în zona lui Lixandru. Să joci sporadic acolo nu înseamnă să stăpânești foarte bine postul.

Nu știu dacă Chiricheș va accepta situația asta. Eu am fost în locul lui și nu am acceptat. Am plecat. S-a întâmplat asta în 2019, când eram la FCSB”, a spus Raul Rusescu, potrivit GSP.

Gigi Becali: "Lui Chiricheș îi voi propune să-i dau banii la zi și să închidem contractul"

"Lui Chiricheș îi voi propune să-i dau banii la zi și să închidem contractul. Eu vreau să-l păstrez în staff. I-am zis lui MM să vorbească cu el dacă vrea să rămână în club. E vorba de respectul față de el. Să lucreze în club. El e om prea bun, prea de caracter, prea deștept. Să fie cu noi în staff.

Căderea lui? Lucrurile astea nu le poți explica. Te poate nenoroci cu o pasă la adversar. E ceva... dacă luam golul ăla, la revedere, eram distruși" a declarat Gigi Becali.