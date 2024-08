Cu două zile înaintea meciului dintre UTA Arad și FCSB, Mircea Rednic, antrenorul formației de pe ”Francisc von Neuman”, a susținut o conferință de presă în care și-a pierdut, la un moment dat, cumpătul.

Mircea Rednic s-a dezlănțuit la conferința de presă: ”Să vă fie rușine! Noi nu avem banii lui FCSB, iar eu nu am nevoie de combinații”

Tehnicianul a vorbit despre problemele financiare de la club și a ținut să evidențieze și faptul că l-a deranjat enorm banner-ul afișat de fanii celor de la UTA Arad (n.r. ”Prin mingicari aduși pe comisioane, spiritul alb-roșu dispare”. Rednic a clarificat toate lucrurile.

”Românul nici nu ne-a băgat în seamă. Au venit numai jucători liberi, noi nu avem banii lui FCSB. Nu se dau bani la semnătură aici. Nu mai fabulaţi, nu mai inventaţi. Un salariu comision atât se poate la noi.

(n.r. despre momentul cu banner-ul - Prin mingicari aduşi pe comisioane, spiritul alb-roşu dispare) Chiar m-a deranjat, ar trebui să le fie ruşine pentru banner-ul care a apărut, era cred de anul trecut, ca era aşa mototolit. Şi atunci tot aşa, acum un an tot aşa vorbeau. Eu zic că la meciurile pe care le am avut noi, pe statistică am pierdut patru puncte.

Rednic nu are nevoie de combinaţii, nu o mai tot frecaţi cu astea. Dacă eram răutăcios puteam să le raspund. Puteam să îmi văd de treabă după ce am făcut infarct, dar nu puteam să plec aşa, am stat peste indicaţiile medicale şi am luat locul șapte. Cea mai bună performanţă în ultimii 50 de ani! Ce analizaţi?! Ce vorbiţi? Domnul primar a zis clar a fost singurul an în care n-am avut emoţii. Sunt deranjat de lipsa unora!

Eu nu plec! N-am plecat când trebuia să plec pentru sănătate! Mă descurc că îmi e mai greu, mai şi ameţesc pe căldurile ăstea dar nu mă las!

Prima de menţinere am luat acum, după un an, şi s-a dus la jucători după meciul cu Slobozia. Hai mai faceţi şi voi eforturi, eu nu am cerut bani, nici la primărie! Eu nu am teren de antrenament! Trebuie mai multă realitate”, a răbufnit Mircea Rednic.

