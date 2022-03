Vassaras, declarații deloc încurajatoare înainte de implementarea VAR în România: „Eliminarea greşelilor de arbitraj e imposibilă”

Întrebat dacă este mulţumit de progresul arbitrajului românesc în ultimii ani, preşedintele CCA a răspuns: "Avem o competiţie dificilă şi ţinând cont de asta pot spune că nu sunt entuziasmat. Dar trebuie să înţelegem că CCA trebuie să formeze noua generaţie de arbitri, să analizeze şi aşa mai departe. Pentru managementul tuturor acestor lucruri, da, sunt mulţumit. Dar entuziasmat nimeni în această lume nu poate fi. Suntem mulţumiţi de progresul arbitrilor, de modul în care ei lucrează pentru a fi mai buni. Să eliminăm greşelile de arbitraj este imposibil. Însă obiectivul nostru este să reducem numărul erorilor. Să vezi un contact, ai nevoie de mulţi ochi, dovadă faptul că şi în prezenţa VAR am văzut greşeli în alte competiţii. Aşa că să nu se spună că greşeli sunt numai în România. Nu avem greşeli scandaloase, sunt greşeli legate de câţiva centimetri, de o interpretare legată de un contact".

Vassaras a explicat că arbitrajul video (VAR), care urmează să fie implementat în România de la începutul sezonului 2022-2023, va interveni doar pentru a corecta greşelile evidente şi nu atunci când decizia arbitrului din teren la o anumită fază este 50-50% sau 60-40%/.

"VAR poate rezolva multe din situaţiile dificile din timpul meciurilor, dar nu pe toate. Când situaţia este 50-50% sau 60-40% atunci nu putem cere VAR să intervină. VAR trebuie să intervină pentru a corecta greşeli clare şi evidente", a explicat fostul arbitru grec.

Kyros Vassaras este de părere că sancţiunile aplicate arbitrilor nu trebuie făcute publice deoarece acest lucru "nu face parte din fotbal". El susţine că arbitrul oprit de la delegări munceşte de acasă, analizând fazele de arbitraj de la toate partidele din etapa respectivă.

"Arbitrii care fac greşeli sunt opriţi de la delegări în funcţie de gravitatea greşelilor pe care noi, Comisia Centrală de Arbitri, o stabilim. Eu nu am văzut un jucător într-o conferinţă de presă să explice de ce a făcut o anumită greşeală. Şi am văzut jucători, care au făcut greşeli cruciale în meciuri importante de calificare sau de îndeplinire a unui obiectiv, dar care au apărut titulari la echipele lor în meciul următor. De ce? Pentru că antrenorul are încredere în jucător, care recunoaşte la rândul lui greşeala. Noi, la CCA, trebuie să analizăm şi să punem în context delegările, de aceea lucrul cel mai important este să reducem numărul greşelilor. Nu cred că a spune cât şi cum pedepsim un arbitru face parte din fotbal. Dar dacă sunt urmărite delegările, se pot deduce sancţiunile. Şi trebuie să vă spun că arbitrul care nu e delegat munceşte de acasă. El analizează fazele de arbitraj de la fiecare meci din etapa în care nu este delegat. El ne trimite în platforma internă opiniile legate de anumite faze şi le analizăm împreună. Pentru că el ştie că trebuie să fie pregătit. Noi nu pedepsim arbitrii, ci vrem să îi instruim să fie mai buni. Deoarece cu cât greşesc mai puţin, cu atât pot fi delegaţi mai des", a precizat acesta.

Obiectivele CCA sunt legate de siguranţa jucătorilor în timpul meciurilor şi de imaginea arbitrilor şi a fotbalului românesc.

"Unul dintre obiectivele noastre principale este legat de siguranţa jucătorilor. De aceea le transmitem jucătorilor să fie atenţi pentru a nu-şi pune în pericol adversarii pe terenul de joc. Apoi ne dorim să protejăm imaginea arbitrilor, de aceea recomandarea noastră este 'zero toleranţă' la protestele jucătorilor, antrenorilor şi oficialilor de joc. Comisia Centrală a Arbitrilor face totul pentru a-i ţine pe arbitri informaţi, monitorizaţi şi pentru a reduce greşelile de arbitraj. Pentru a proteja imaginea fotbalului românesc, arbitrii au primit instrucţiuni de a sancţiona simulările. Simulările trebuie scoase în afara fotbalului. Vrem ca arbitrii să fie mai stricţi atunci când jucătorii doresc să tragă de timp. De asemenea, încercăm să dăm cursivitate jocului şi să nu sancţionăm contactele minore. Fotbalul este plin de contacte fizice, dar trebuie să sancţionăm doar acele contacte care împiedică adversarul să joace mingea", a afirmat Vassaras.

În timpul conferinţei, preşedintele a analizat mai multe faze discutabile şi a subliniat că atunci când greşelile sunt minore trebuie să acorde credit arbitrilor aflaţi la faţa locului.

"Arbitrilor asistenţi le spunem că în situaţiile dificile suspecte de ofsaid, dacă diferenţa este mică (n.r. - un centimetru) între jucători şi au dubii, atunci este mai bine să lase jocul să continue şi să nu semnalizeze ofsaid. Când diferenţa este atât de mică, trebuie să ne bazăm pe arbitrul asistent. În situaţiile în care diferenţa este mică nu putem sancţiona pe nimeni. Dacă diferenţa este mare, atunci este clar o greşeală de arbitraj. Iar eu recunosc, facem greşeli. Eu niciodată nu ascund greşelile, dar misiunea mea este să analizez greşelile împreună cu arbitrii. Mie nu îmi place când jucătorii ating arbitrii. Şi cu asta am spus totul. Trebuie să tragem o linie, când se depăşeşte, jucătorul trebuie sancţionat sau, după caz, arbitrul trebuie pedepsit", a mai spus Kyros Vassaras.