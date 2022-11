Dîncu a răspuns după ce a fost criticat public de Talpan și a dezvăluit că a fost șocat în momentul în care a aflat că juristul CSA a trimis o cerere la Adminitrația Prezidențială pentru a fi promovat la gradul de general.

Fără să ofere prea multe detalii, Dîncu spune că o anchetă internă de la CSA Steaua va scoate la iveală mai multe lucruri.

Vasile Dîncu, despre Talpan: ”A trimis o propunere la Cotroceni. Am fost șocat!”

„Domnul Talpan a fost un tip care am văzut că s-a luptat pentru brandul Steaua, dar am văzut că a vrut să facă un capital exagerat din asta. N-aș vrea să spun nimic negativ despre dânsul. S-a luptat foarte mult în timpul mandatului meu ca să fie general, s-a propus singur. Nu știu cum a ajuns în situația să trimită o propunere la Cotroceni pentru postul de general, fără să treacă pe la Minister și pe la ministru.

Procedura normală e că orice propunere trece pe la ministrul Apărării Naționale. Am fost șocat de acest lucru, a spus că i se cuvine acest lucru pentru lupta pe care a dus-o el de-a lungul timpului. Probabil că i se cuvine, dar nu eu stabilesc, sunt niște criterii formale foarte importante pentru ca cineva să poată ajunge la gradul de general. Sunt o serie de anchete la clubul Steaua, legate de unele nereguli care există acolo.

(...)

Am văzut o serie de interese urmărite, nu vreau să vorbesc de rău. Mi s-a apărut că a apărut în mod gratuit să mă critice pe mine. În 11 luni, cât am stat la Minister, am vorbit cu comandantul clubului Steaua de foarte multe ori.

Mi s-a părut că domnul colonel Talpan face foarte mult caz încercând să-și promoveze propriile interese. Poate că greșesc, dar ieșirea nu mai are niciun sens, nu a făcut nimic domnia sa ca să schimbe lucrurile în această perioadă. În schimb, are unele probleme administrative, la nivelul clubului, și nu vreau să mă pronunț. Probabil că, la un moment dat, vom avea și rezultatele unor anchete acolo în care nu toate lucrurile au fost curate”, a spus Vasile Dîncu, la emisiunea ”Națiunea Stelistă”.

Florin Talpan, mesaj aspru, în direct

În direct la emisiunea ”Ora Exactă în Sport” de la PRO ARENA, Florin Talpan a comunicat subtil ideea potrivit căreia actualul comandant, Ștefan Bichir, nu se implică suficient în viața echipei Steaua și a transmis că ”militarii” ar fi fost în prima ligă dacă el ar fi ocupat funcția de comandant.

"Se poate promova, dar eu cu domnul comandant am spus că vreau să fac ceva ca să promoveze echipa Steaua, pentru asta am solicitat ceva. Au spus că nu vor cei din minister, că mai așteaptă.

Nu pot să aștept! Suporterii sunt bătuți, sunt legitimați. Nu se poate așa ceva! Să fie numai oameni care sunt împotrivă? Clubul ăsta trebuie să fie în Liga 1! Eu, dacă eram comandantul clubului Steaua, în acest an eram acolo lângă Rapid", a spus Talpan.