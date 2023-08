Fostul internațional român Florin Tene (54 de ani) a analizat toți portarii din Liga 1 și se declară impresionat de Roland Niczuly (27 de ani), de la Sepsi OSK.

Roland Niczuly joacă din 2016 la Sf. Gheorghe și a devenit între timp căpitanul echipei. Chiar dacă are 1,81 m și este unul dintre cei mai scunzi portari din campionat, Roland Niczuly impresionează prin reflexele sale.

Florin Tene: "Niczuly este unul dintre cei mai în formă portari din campionat"

Prezent în emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul portar Florin Tene a vorbit despre calitățile lui Roland Niczuly, pe care îl cunoaște de mulți ani:

"Am avut timp să văd foarte multe meciuri din campionatul românesc. Dacă mă întrebați pe mine, unul dintre cei mai în formă portari este Roland Niczuly. I-am văzut ultimele patru-cinci meciuri, mi-a plăcut enorm. E într-o formă foarte bună, dă o siguranță foarte bună. Eu îl cunosc de când era copil.

Am fost la Petrolul Ploiești cu Mircea Rednic, într-o perioadă în care erau Bornescu, Hamutovski și era și el. Era copil pe vremea aia, mi-a plăcut de atunci de el. L-am urmărit, acum are o formă foarte, foarte bună. Echipa are un parcurs bun și datorită portarului. Dacă un portar urcă și coboară cu forma lui sportivă, cam și echipa e la fel.

Când portarul e echilibrat, echipa e echilibrată. Habar n-am de ce n-a fost chemat la națională, eu doar vorbesc din ce văd", a declarat Florin Tene, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Roland Niczuly are aproape 200 de meciuri în Liga 1, însă nu a fost convocat până acum la echipa națională a României.

Florin Tene a apărat de-a lungul carierei pentru toți granzii din București: Steaua, Dinamo și Rapid. El a câștigat un titlu cu Dinamo, respectiv două Cupe ale României, cu Gloria Bistriță și Steaua. Pentru echipa națională de seniori a adunat șase selecții.

Sepsi, start lansat în noul sezon

Sepsi OSK a fost preluată de antrenorul Liviu Ciobotariu (52 de ani) în vara acestui an și are un start aproape perfect la Sf. Gheorghe. Echipa a câștigat Supercupa Europei și va evolua în play-off-ul Conference League contra danezilor de la Bodo/Glimt.

În campionat, Sepsi ocupă locul 5 în Liga 1, cu 9 puncte. Elevii lui Ciobi au obținut două victorii și trei remize până acum. Așadar, Ciobotariu este deocamdată neînvins la noua sa echipă.

Dacă va trece de Bodo/Glimt, Sepsi se va califica în premieră în grupele unei competiții europene.

VIDEO Florin Tene, la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală)