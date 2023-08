Ultima experiență a lui Eugen Neagoe a fost la Universitatea Craiova. "Geană" a preluat echipa în ianuarie și a fost demis după doar două etape din actuala stagiune.

Eugen Neagoe: "Am avut discuții cu trei cluburi din Liga 1"

După ce a rămas liber de contract, tehnicianul recunoaște că a purtat discuții cu conducătorii mai multor cluburi din Liga 1, însă nu a existat și o ofertă oficială.

"Ne vom revedea cu siguranță. Acum nu știu când și unde. Am avut discuții cu trei cluburi din Liga 1. Din punctul meu de vedere, când discuți cu un conducător de club, trebuie să rămână discuția privată. Nu pot să ies acum să spun. Nu a fost o ofertă, au fost niște discuții telefonice.

Am discutat despre foarte multe lucruri și aspecte pe care în viitor echipa respectivă trebuie să le facă, dar, din punctul meu vedere, aia nu este ofertă", a spus Eugen Neagoe, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

Neagoe, despre despărțirea de Universitatea Craiova: "Ce să fac, să mă leg de porțile stadionului?"

Neagoe a comentat și despărțirea abruptă de Universitatea Craiova, după doar două etape din acest sezon.

"Am plecat de la Craiova pentru că așa s-a dorit. Am avut o discuție cu patronul de 10 minute. Nu a avut nimic să-mi reproșeze, dar a luat decizia de a renunța la serviciile mele. Asta a fost, ne-am dat mâna. Știți cum s-a întâmplat. Au trecut două etape, nu primisem gol, nu pierdusem gol. Nu puteam eu să întorc hotărârea patronului. Eu nu sunt genul de antrenor care să iasă, să facă scandal, așa cum au făcut alții.

Nu voi proceda niciodată de maniera asta. Este frustrant, dar trebuia să fac scandal, să mă leg de porțile stadionului, să mă bat cu pumnul în piept că acolo am crescut, că acolo am avut performanțe și am câștigat trofee cu Universitatea Craiova? Nu avea niciun rost. Am înțeles, asta a fost decizia patronului și o respect", a mai spus Neagoe.