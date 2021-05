Un membru important din staff-ul Craiovei, aproape de despartirea de club! Reactia unui apropiat al lui Ouzounidis

Octavian Benga doreste sa conduca banca tehnica a unei echipe.

Potrivit Fanatik, un membru din staff-ul Universitatii Craiovei doreste sa paraseasca echipa din "Banie" pentru a prelua o echipa de club in calitate de antrenor.

Octavian Benga, antrenorul secund al Universitatii Craiova, detinator de licenta UEFA si fostul al antrenor al Politehnicii Timisoara, si-ar fi gasit un nou angajament si este dispus sa plece la finalul sezonului.

Mihai Rotaru a format un staff tehnic amplu la Craiova, acolo unde au fost adusi noi preparatori fizici, Rui Santos si Ian Coll, dar potrivit sursei citate Ouzounidis ar dori sa mai aduca inca un om in aceasta functie.

Ultima echipa pe care a antrenat-o Benga a fost ASU Politehnica Timisoara, de la care a plecat in noiembrie 2020 din cauza numirii lui Dan Alexa ca director tehnic.

Benga este nemultumit de postura pe care acesta o are in club. Marinos Ouzounidis are deja doi antrenori secunzi pe langa tehnicianul roman: Kolaj Bledar si Dragos Bon, iar Benga doreste sa plece pentru a ocupa o functie mai importanta.

"M-a surprins ca a venit la Craiova. Este un om care cunoaste foarte bine fotbalul, citeste foarte mult si stie ce trebuie sa faca. Chiar si cei de la Federatie l-au laudat de mai multe ori", a declarat un colaborator al secundului, conform sursei citate.