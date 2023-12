Un fost antrenor al Universității Cluj, discurs sincer despre mesajele pe care le primea de la Emil Boc

Petrea susține că în ciuda pasiunii pe care o arată la meciurile lui U Cluj, Boc nu-și depășea atribuțiile în privința implicării la echipă.

Fostul antrenor al „șepcilor roșii” a dezvăluit că a vorbit o singura dată cu Emil Boc și că primarul Clujului îi mai trimitea mesaje de încurajare înaintea meciurilor.

Toni Petrea a vorbit despre relația cu Emil Boc

„La Cluj a fost o perioadă scurtă, nu știu de ce. Am simțit cum s-a creat o anumită presiune din exterior, exista o presiune după fiecare meci în care nu mergea jocul dar nu și în cadrul clubului, am avut relații bune cu persoanele din conducere.

Cu domnul Boc am vorbit o singură dată, am stat de vorbă o oră despre proiectul U Cluj, nici vorbă de o relație mai strânsă. Faptul că ne mai dădea câteodată mesaj de susținere nu cred că are importanță”, a spus Toni Petrea, potrivit iAMSport.

Toni Petrea este liber de contract din august 2024, când s-a despărțit de Universitatea Cluj, după șase meciuri, în care a obținut o medie de un punct pe meci.

În trecut, Toni Petrea le-a mai pregătit pe FCSB și Chindia Târgoviște. De altfel, la începutul carierei antrenorul de 48 de ani a fost „secund” la Al-Wasl.