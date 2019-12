Tranzitie pozitiva spre mogul imobiliar. llie Dumitrescu vrea sa isi construiasca un aparthotel in Baneasa

Fostul atacant al Stelei nu este singurul fotbalist care a investit in industria hoteliera.

Ilie Dumitrescu, fostul fotbalist din „Generatia de Aur”, vrea sa intre pe piata hoteliera din Bucuresti si are in plan o investitie intr-un aparthotel in zona Baneasa, in apropierea Strazii Jandarmeriei, unde se regaseste si proiectul Stejarii, al fostului tenismen Ion Tiriac. Potrivit datelor de la Urbanism obtinute de ZF, Ilie Dumitrescu are in plan sa contruiasca un aparthotel pe un teren de 889 mp de pe str. Stefan Holban, intr-o cladire cu 5 etaje plus etajul 6 retras, alaturi de doua etaje in subteran, pentru parcare. Interesul lui Dumitrescu pentru investitii in piata hotelieră vine in contextul in care in Bucuresti exista un deficit de spatii de cazare, desi tot mai multi jucatori internationali investesc in noi hoteluri, iar numarul turistilor este in continua crestere. Din pacate, aparthotelul fostului fotbalist nu va fi finalizat pana la startul Euro 2020, cand se asteapta ca peste 100.000 de turisti straini sa viziteze Romania. Dumitrescu mai detine o galerie de arta, un salon luxos de evenimente, mai multe spatii comerciale, investitii imobiliare si un lant de restaurante.

CE ALTI FOTBALISTI MAI DETIN SPATII HOTELIERE

Ilie Dumitrescu nu este singurul singurul fost fotbalist care s-a hotarat in ultimul an sa investeasca in domeniul hotelier. Ciprian Marica a demarat alaturi de un partener consolidarea blocului „Volga“ din Bucuresti, situat in intersectia Calea Dorobantilor cu Bulevardul Iancu de Hunedoara, dar si a cladirii de birouri de langa acesta, unde are sediul Fundatia „Ciprian Marica” si compania de constructii Hidroconstructia. Acestia au in plan sa realizeze un proiect unitar care sa includa birouri si un hotel. De asemenea, multi fotbalisti din „Generatia de Aur” au investit in imobiliare si isi inchiriaza casele. De asemenea, Gica Hagi detine hotelul "Iaki" din Mamaia, Razvan Rat a investit in hotelul "Zytto" din Slatina si in pensiunea cu acelasi nume din Predeal, iar Gica Popescu a cumparat un sfert din actiunile hotelul "Rozmarin" din Predeal, dupa ce in acest an a vandut hotelul "Amfiteatru" din Calafat, pe care il detinuse timp de 13 ani. Din 2001, Adrian Ilie detine hotelul "Ruia" din Poiana Brasov, Cosmin Contra a deschis o pensiune in Timisoara, iar Claudiu Keseru a investit intr-un hotel si un salon de evenimente din Oradea.

ILIE DUMITRESCU - CARTE DE VIZITA

Ilie Dumitrescu (50 ani) a evoluat pentru Steaua (1986-1987, 1988-1994, 1998), FC Olt Scornicesti (1987-1988), Tottenham (1994-1995), FC Sevilla (1995), West Ham United (1996), CF America (1996-1997) si Atlante FC (1997-1998). El are 62 de selectii si 20 de goluri pentru nationala Romaniei, intre 1989 si 1998, cand a participat la CM 1990 si CM 1994 (este memorabila evolutia din meciul cu Argentina - doua goluri si o pasa de gol), iar in palmaresul sau se gasesc 4 titluri in Divizia A, 3 trofee Cupa Romaniei, o Supercupa a Romaniei, o finala de Cupa Campionilor Europeni si un titlu de golgheter al Romaniei. Ca antrenor, le-a pregatit pe Otelul Galati (2000-2001), FC Brasov (1002), Alki Larnaca (2001-2002), Romania U21 (2002), FCM Bacau (2002-2003), Apollon Limassol (2003-2004), AEK Atena (2004), Egaleo (2005), Akratitos (2005), Kalithea (2005-2006), PAOK Salonic (2006), Panthrakikos (2009) si FCSB (2010). In ultimii ani, fostul atacant a fost impresar, analist TV si imaginea unei case de pariuri.