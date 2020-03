"Te iubesc, dar ACUM mai mult pe mama!" Mesaj special transmis de ultrasii de la "U" Cluj in vreme de criza

"Specile rosii" indeamna la unitate in familie in aceste momente dificile.

Ultrasii de la "U" Cluj au postat un mesaj special pe Facebook, indemnand la unitate si solidaritate. De asemenea, fanii au adaptat si un slogan cunoscut.

"Tinem la valorile noastre, la tot ce am creat noi si cei dinaintea noastra in ultima suta de ani, la sloganurile si ideile noastre. Azi, in vremurile in care trebuie sa fim uniti, cu totii, si sa avem grija de cei de langa noi, modificam unul dintre sloganurile noastre de capatai si va spunem asa:

"U", te iubesc, dar ACUM mai mult pe mama!", se arata in postarea de pe Facebook.