Supercupa României ar putea fi reprogramată! Când și unde se joacă FCSB - Corvinul: "Am dat OK-ul"

Supercupa României va fi meciul care va deschide oficial noul sezon. Lupta pentru trofeu se va da între campioana FCSB și câștigătoarea Cupei României, divizionara secundă Corvinul Hunedoara.

Supercupa României, FCSB - Corvinul Hunedoara, s-ar putea disputa pe 4 iulie

Programat inițial pentru data de 6 iulie, meciul dintre FCSB și Corvinul ar putea fi mutat două zile mai devreme, joi, 4 iulie. Mihai Stoica spune că formația roș-albastră și-a dat acordul pentru reprogramare, având în vedere că la data inițială anunțată de FRF se dispută meciuri de la EURO 2024.

Din noul sezon, gazda Supercupei României este campioana din Liga 1. Oficialul de la FCSB anunță ferm că partida se va disputa pe Stadionul Steaua.

"Poate să fie 4 iulie (n.r - data Supercupei României). Nu ne dorim, dar am fost întrebați de deținătorii de drepturi. Am dat OK-ul, chiar dacă ne-am făcut deja programul. Noi am stabilit să ne întoarcem pe 29 în ideea că pe 6 vom juca, dar suntem de acord să jucăm și pe 4. E logic, până la urmă, ca Supercupa României să nu concureze cu un meci foarte important din fazele eliminatorii ale turneului final. 4 iulie e zi liberă la EURO.

E un avantaj și pentru Corvinul, care va juca joi. Mai bine să joci cu o săptămână înainte decât să joci cu cinci zile înainte, nu?

Meciul cu Corvinul se va juca sigur în Ghencea", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

După Supercupa României, pentru FCSB va urma prima manșă din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, pe 9 sau 10 iulie. Adversara va fi stabilită în urma tragerii la sorți programată pe 18 iunie.

De asemenea, Corvinul Hunedoara va juca pe 11 iulie prima manșă din turul 1 preliminar al Europa League, divizionara secundă urmând să își afle oponenta la data de 18 iunie.