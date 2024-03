Șumudică a făcut lumină! Cum a reacționat Gigi Becali după ce a fost lăsat baltă de fostul rapidist

Decizia antrenorului de a refuza oferta deși totul era pregătit l-a înfuriat pe Gigi Becali. "Șumi" a dezvăluit că după ce l-a lăsat baltă pe Becali, deși îi promisese că va semna, patronul liderului din Superliga nu a mai vorbit cu el.

"Am putut să mă duc de două sau trei ori la FCSB să antrenez și nu m-am dus. Am plecat la Constanța, aveam contractul pentru tot staff-ul, am și acum mail-urile primite cu toate contractele. Am stat de vorbă și într-un final am ajuns la un consens cu domnul Becali.

Am spus că nu pot să antrenez. Aveam totul trimis de Vali Argăseală, am trimis și copiile de buletin de la staff. Doar să îl semnez și să mă prezint a doua zi la antrenament. S-a supărat, nu a mai vorbit cu mine Gigi.

Sunt cluburi unde m-aș duce să antrenez. Nu pot să stau la infinit, să aștept Rapid sau să îi doresc răul lui Bergodi. Nu voi face lucrul ăsta, chiar mă bucur de rezultatele domnului Bergodi și îl felicit", a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Ce a spus Gigi Becali după ce a fost "trădat" de Șumudică

”Așa este, Șumi m-a sunat. Îmi pare bine că v-a zis aceste lucruri, iar eu să știți că nu mai sunt supărat pe el. Mi-am dat seama că Șumi este un om bun, iar el m-a refuzat pe mine pentru Rapid. Si uitați că Rapid i-a întors spatele. Viața merge înainte, iar noi doi rămânem prieteni. Îi voi ajuta familia ori de câte ori ei vor apela la mine.

Eu sunt convins că dacă Șumi venea atunci la mine, noi eram campioni, dar asta este. Șumudică a gândit atunci cu inima și a refuzat oferta, deși bătusem palma, iar Argăseală le trimisese actele”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.