În sezonul 2011-2012, poarta lui CFR Cluj a fost apărată de Beto Pimparel, goalkeeper chemat constant la naționala Portugaliei. Din România, Beto a prins lotul pentru EURO 2012, unde lusitanii au ajuns până în semifinale.

Portarul născut la Loures, acum în vârstă de 40 de ani, are 16 selecții pentru naționala Portugaliei. A fost la trei Cupe Mondiale (2010, 2014, 2018), fiind titular în două partide, cu SUA și Ghana, ambele la ediția din Brazilia. A câștigat Liga Națiunilor în 2019 și a fost căpitanul Portugaliei la un amical cu Scoția (3-1), în octombrie 2018.

Beto, despre CFR Cluj și experiența „înfricoșătoare” din România

Beto a ajuns în România în august 2011, împrumutat de Porto la CFR Cluj. Încă de la început, portughezul a anunțat că vrea să joace titular în Gruia și să prindă Campionatul European. Portarul lusitan s-a impus imediat în primul 11 și i-a ajutat pe clujeni să câștige campionatul, după o luptă cu Vaslui și FCSB.

„M-am dus în România pentru că antrenorul de la CFR Cluj era portughez, Jorge Costa. Erau și alți șase jucători din Portugalia acolo. Adaptarea a fost ușoară, vorbeam portugheză între noi. Cu restul colegilor comunicam în engleză, o limbă universală, pentru că așa e corect când mergi într-o țară străină. Nu exista separare între portughezi, români și ceilalți fotbaliști.

Mi-a plăcut mult Clujul, un oraș universitar din România. E un oraș frumos și internațional, pe stradă auzeai vorbindu-se italiană, franceză, spaniolă, greacă. A fost o experiență minunată pentru mine, un moment important pentru cariera mea”, a spus Beto în urmă cu câteva zile, la podcastul 4 Cantos do Mundo.

„Am o povestire curioasă din România. Am căzut într-un lac, a fost destul de înfricoșător. În România se face frig iarna, iar lacul era complet înghețat. M-am plimbat puțin pe el, apoi am călcat într-o zonă mai fragilă și s-a făcut o gaură, așa cum vezi în filme. Am căzut, apa era gheață, dar am reușit să ies singur de acolo. A fost un episod periculos, chiar dacă acum pare amuzant. Bine că sunt aici ca să povestesc asta”, a mai zis fostul portar de la CFR Cluj.

Pe 27 noiembrie 2011, Beto a fost protagonistul unei faze memorabile. La un meci cu Voința Sibiu, în deplasare, portughezul a simulat grosolan un fault, după ce a comis o eroare care a dus la un gol al gazdelor. Reușita a fost anulată inexplicabil de arbitrul Radu Petrescu. „Cel mai bun actor din Liga 1” a fost imediat eticheta pe care a primit-o goalkeeper-ul în urma acelui moment.

„Experienţă! Despre asta a fost vorba. După acea partidă s-a zis că sunt cel mai bun actor. OK! Am simţit atunci adversarul în spatele meu. Am crezut că voi degaja mingea, dar am ratat-o. Apoi am căzut, știam că arbitrul va da fault. Și a funcționat. Ce pot să spun? Puteți să-mi ziceți actor, puteți să-mi ziceți cum vreți. Eu știu că am făcut cel mai bun lucru pentru echipa mea”, declara atunci Beto.

Portughezul și-a încheiat cariera în România cu cifre excelente: 13 meciuri din 27 în care nu a primit gol. A fost cel mai bun portar din Liga 1, iar după Campionatul European s-a transferat la Braga.

Beto, amenințat cu moartea în Portugalia. Ce face azi fostul portar de la CFR Cluj

În iarna lui 2013, Beto a fost luat de Sevilla, alături de care avea să câștige două trofee Europa League. Pe 14 mai 2014, lusitanul a fost eroul andaluzilor în finala cu Benfica, disputată la Torino. A apărat două penalty-uri și a ajutat-o pe Sevilla să câștige trofeul.

După acel moment, a primit amenințări cu moartea din Portugalia, lucru pe care l-a povestit în urmă cu câteva zile. „Înțeleg frustrarea, dar de aici până la amenințări cu moartea e cale lungă. Mi-au spus că mă vor sechestra, mi-au amenințat mama și copiii, așa ceva e incalificabil”, a spus Beto, în cadrul podcastului 4 Cantos do Mundo.

„În acel an, nu am putut merge în vacanță acasă, în Portugalia. Credeți că e normal?”, și-a amintit fostul portar al lui CFR Cluj, care a recunoscut că nu a stat pe linia porții la penalty-ul pe care i l-a apărat atunci lui Óscar Cardozo. Din fericire pentru el și Sevilla, arbitrul nu a observat și nu a dictat repetarea execuției.

După ce a plecat de la Sevilla, în 2016, Beto a mai jucat la Sporting, Goztepe, Leixões, Farense și Helsinki IFK. Și-a reziliat contractul cu finlandezii în vara lui 2022, după care s-a retras din fotbal, la 40 de ani.

Astăzi, fostul portar de la CFR Cluj se ocupă de compania sa imobiliară, pe care a fondat-o încă din mai 2008, la Lisabona. În același timp, Beto e implicat în diverse proiecte umanitare. În urmă cu câteva zile, a călătorit în Bulgaria, la Pazardzhik, unde a fost invitat de primărie cu ocazia zilei naționale a țării vecine. Le-a vorbit copiilor și tinerilor din orășelul bulgar despre cariera sa. (VEZI GALERIE FOTO).

Întrebat pe cine preferă dintre Cristiano Ronaldo și Messi, Beto nu a stat pe gânduri. „Sunt unul dintre oamenii care muncesc mult. Îmi plac cei care muncesc. Aici e și răspunsul meu. Îl prefer pe Cristiano, pentru că Messi este un talent înnăscut, în timp ce Ronaldo a atins succesul prin multă muncă”, a zis fostul portar, citat de presa bulgară.

● 4 milioane e cea mai mare cotă de piață pe care a avut-o Beto, potrivit Transfermarkt.

● 69 de meciuri în La Liga a jucat portughezul în cariera sa.

● 3 trofee Europa League a cucerit fostul portar (2 cu Sevilla, 1 cu Porto).