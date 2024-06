Imediat după meciul de la Munchen, Gigi Becali a anunțat că Al Duhail ar fi plătit clauza de reziliere pentru Florinel Coman.

"Tată, azi cred că a fost ultimul meci al lui Florinel la națională ca jucător al FCSB-ului. I-au achitat ăia clauza. Cred că au și intrat banii. Dacă nu azi, mâine sigur. Nu mai am cum să cer mai mult, că arabii i-au achitat clauza. Oricum cota lui crește acum, dar aia este. I-a fost achitata clauza și rămân fără Coman", a spus patronul de la FCSB, potrivit Prosport.

Vestea transferului lui Florinel Coman a ajuns până în Spania, iar jurnaliștii publicației AS au titrat: "Nebunie după victoria cu Ucraina. Au plătit clauza de reziliere a lui 'Mbappe de România'!".

Gigi Becali, încântat de jocul României la EURO 2024

După meci, Gigi Becali a dezvăluit că a urmărit partida, deoarece Florinel Coman a fost titular și a recunoscut că entuziasmul românilor din tribune l-a făcut să se bucure și el de victoria fotbaliștilor noștri.

"Am motive de bucurie, am avut jucători și am jucător la echipa națională. Dacă nu era Florinel, nici nu mai uitam. A fost extraordinar, bucuria românilor m-a entuziasmat. Așa ceva mai rar, 50 de mii de oameni să fie în tribună să cânte imnul țării. Extraordina! Pe mine rar mă impresionează ceva, dar așa ceva rar am văzut.

Eu dacă am FCSB, mă interesează echipa mea. Dar faptul că au fost 50 de mii de oameni, m-a impresionat și pe mine.

Suntem deja calificați. Nu avem nevoie de egal, să nu luăm multe. Suntem calificați, faceți și voi socotelile. 4 din 6 din echipele de pe locul 3 sunt calificate.

Ce a facut el, după 24 de ani… Îl criticam că e Florinel fundaș stânga, dar uite că am bătut cu 3-0", a spus Gigi Becali, potrivit sportpesurse.



