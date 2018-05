Se realizeaza unirea celor 3 cluburi rapidiste? Vezi ce li se cere celor de la Academia Rapid

In acest moment, exista trei echipe cu denumirea Rapid, iar fanii rapidisti isi impart simpatia si ajutorul financiar intre acestea.

Gabriel Chirea

ACADEMIA RAPID, echipa sprijinita de Primaria Sector 1, este lider in Liga a 4-a Bucuresti si cel mai probabil va promova la finalul acestui sezon. Desi este clubul care sta cel mai bine din punct de vedere financiar dintre cele 3 cluburi cu numele Rapid, situatia juridica a acestuia este extrem de ambigua, din moment ce avea voie sa promoveze doar daca instantele din Romania acordau personalitate juridica entitatii AS Academia Rapid. Acest drept a fost pierdut definitiv, iar Rapidul Primariei Sector 1, care a evoluat in acest an in competitii ca asociatie non-profit, vrea sa evolueze in Liga a 3-a pe Certificatul de Identitate Sportiva (CIS) al SC FC R Bucuresti SA. Nu se stie inca cum se va continua activitatea in subordinea FRF, din moment ce se vrea mutarea in plina competitie pe o alta entitate, cu o denumire total diferita, cu alta forma de organizare juridica (scocietate comerciala vs. asociatie) si cu un alt Cod Unic de Identificare la Ministerul Finantelor. De altfel, situatia devine stanjenitoare, din moment ce pentru club si-au declarat deja atasamentul multi fani rapidisti, inclusiv mare parte din fosta galerie de la peluza, dar Daniel Niculae se gandeste sa paraseasca proiectul tocmai din cauza "artificiilor" juridice. Academia Rapid a imprumutat dreptul de folosinta al marcii de la FC Rapid, club aflat in faliment, pentru care plateste lunar o chirie de 5.000 de euro. Desi pretul de la care s-a pornit licitatia organizata de lichidatorul judiciar al Rapidului familiei Moraru a fost de 3,7 milioane de euro + TVA, dupa 12 licitatii la care nu s-a prezentat niciun ofertant, pe 10 mai 2018 se va cere suma de 658.774 euro + TVA.



Tot in Liga a 4-a Bucuresti, evolueaza si AFC RAPID, al carui presedinte este Horia Manoliu, fost angajat al FC Rapid in vremea cand patron al clubului era George Copos. Desi este un club de mijlocul clasamentului, cu numeroase datorii, exista zvonuri ca este foarte aproape de faliment si ca, in ultima vreme, au existat negocieri intre cele doua cluburi, AFC Rapid a blocat obtinerea CIS-ului de catre Academia Rapid, dupa mai multe contestatii in instanta. Se spune ca asociatia lui Manoliu ar avea datorii de peste 2,2 milioane de lei la Fisc si ar figura in scriptele ANAF cu situatia juridica "insolvabila fara bunuri urmaribile", dar exista o minoritate a fanilor giulesteni care s-au atasat de acest club si cer o fuziune intre cele doua entitati. In ultimul an, au existat numeroase negocieri intre cele doua cluburi, iar o fuziunea ar putea sa aiba loc daca se va ajunge la un numitor comun din punct de vedere financiar si al alocarii corespunzatoare a functiilor in noua asociatie.



Cel de-al treilea club cu denumirea Rapid a fost inscris, in aceasta iarna, dupa numeroase sicane ale conducerii AMFB, in Liga a 5-a Bucuresti si evolueaza in acest retur de campionat fara a i se lua in considerare rezultatele. Acesta este un proiect pe sistem socios al fanilor rapidisti de la T2 si se numeste ACS RAPID - FRUMOSII NEBUNI AI GIULESTIULUI, avand deja peste 50 de membri cotizanti, care asigura un buget lunar de 1.500 de euro. Toata activitatea clubului este finantata din donatiile si contributiile celor care s-au alaturat proiectului, iar din sezonul urmator, cand echipa va evolua oficial in Liga a 5-a, initiatorii proiectului se asteapta ca numarul membrilor cotizanti sa creasca exponential si cativa sponsori sa se alature asociatiei.



CE CER CEI DE LA ACS RAPID - FRUMOSII NEBUNI AI GIULESTIULUI PENTRU O FUZIUNE

Pe pagina oficiala a clubului a fost postat un comunicat care arata ca cei de la Academia Rapid au incercat sa ii contacteze pentru negocieri, dar membrii T2 spun ca pentru o eventuala fuziune trebuie indeplinite niste cerinte clare:



"In ultima vreme comunicatele, mesajele directe, semnalele, mentiunile pentru unirea celor trei proiecte care reprezinta Rapidul in acest moment s-au intetit. Am primit si noi, Asociatia Clubul Sportiv Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului, invitatii de a veni la discutii alaturi de celelalte doua entitati, Academia Rapid si AFC Rapid, dar pana in acest moment nu am raspuns la niciuna dintre aceste invitatii continuand drumul pe care am pornit in august 2017. Despre acest drum am tot vorbit, n-o sa revenim acum, dar despre disponibilitatea noastra de a discuta si a ne intelege cu celelalte doua entitati pentru unirea rapidistilor langa o singura echipa vom vorbi si o vom face mai deschis decat niciodata, in randurile urmatoare.

Vom raspunde prezent oricarei discutii care implica o analiza serioasa a situatiei si incearca unirea rapidistilor in jurul unui singur proiect, dar cu anumite conditii. Conditii de bun-simt, spunem noi, care sa nu dea ocazia unor interpretari ulterioare, asa cum s-a intamplat de-a lungul vremii in diverse momente:

- Invitatia sa vina oficial pe adresa de email a asociatiei - office@acsrapid.ro;

- Invitatia sa cuprinda o <ordine de zi>, un sumar a ceea ce urmeaza sa fie discutat;

- Invitatia sa aiba stabilita o locatie incapatoare pentru a putea participa la ea orice rapidist care doreste sa afle ce se discuta si o data si ora clare pentru a putea confirma prezenta noastra;

- Pentru a evita discutii si interpretari ulterioare intalnirea sa fie inregistrata (de fiecare dintre parti, de ce nu?) video.



Pentru a evita timp pierdut si nervi, discutii interminabile si interpretari ale tertilor, mai statuam o data conditiile in care vedem noi posibila renasterea Rapidului si unirea proiectelor existente, conditii ce trebuie indeplinite simultan:

1. Societatea care va avea echipa de fotbal sa fie 51% detinuta de suporteri dupa model socios (care sunt modalitatile de a realiza asa ceva, care ar fi tipurile de abonamente socios, care ar fi forma de organizare juridica care sa permita asa ceva, etc. sunt discuţii tehnice care pot avea loc ulterior);

2. Suporterii cotizanti, asa numitii socios, in functie de tipul cotizatiei sa detina drept de vot in alegerea echipei manageriale a clubului (dupa o perioada de campanie in care se vor prezenta echipele manageriale si planurile lor), echipa ce va avea un mandat limitat de timp si obiective clare ce trebuiesc indeplinite;

3. Audit anual la societate realizat de catre o institutie cu renume in domeniu;

4. Neimplicarea in structura de conducere a persoanelor ce au adus Rapidul in situatia in care este acum;

5. Contracte publice cu terti, neimplicati direct sau indirect in conducerea clubului, pentru diversele activitati conexe: sistem ticketing, magazin on-line si off-line pentru materiale promotionale, activitati de paza si protectie, activitati de catering la meciuri, etc.;

6. Banii publici, in speta banii despre care se tot vorbeste ca ar putea veni din partea primariilor, sa fie directionati catre proiecte concrete de dezvoltare a centrelor de copii si juniori ale clubului si auditati la finalul fiecarui proiect de investitii, de catre o institutie cu renume;

7. Persoanele angajate de catre societate pentru a gestiona diverse activitati sa fie angajate doar prin concurs, exceptand echipa manageriala aleasa prin vot.

Acestea sunt cerinte care cu siguranta sunt necesare ca sa inlaturam orice urma de suspiciune si a garanta viitorul Rapidului. Vrem un Rapid curat, un Rapid care sa apartina de acum incolo suporterilor, care la randul lor isi pot dovedi dragostea fata de culori sustinând financiar echipa. Un Rapid in care sponsorii sa sponsorizeze si sa castige capital de imagine, nu vrem bani murdari care sa fie spalati la Rapid, nu vrem contracte cu societati <suveicã>, nu vrem bani publici investiti in scopuri electorale.

Voi ce spuneţi? #TUestiRapid”.