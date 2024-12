Antrenorul echipei, Ovidiu Burcă, a oferit detalii despre viziunea și obiectivele clubului.



După nouă sezoane în Liga 1, retrogradarea a reprezentat un moment dificil pentru FC Voluntari, însă clubul pare hotărât să revină rapid pe prima scenă a fotbalului românesc. Situați pe locul 4 în clasamentul Ligii 2 la finalul anului 2024, ilfovenii se concentrează pe promovare.

Nețoiu vrea să se bată cu granzii din Liga 1



Ovidiu Burcă a dezvăluit că finanțatorul Gigi Nețoiu este extrem de implicat și că are planuri mari pentru echipă.



"Îți spun… eu… are un entuziasm și energie la vârsta asta… și prin câte a trecut… și problemele de sănătate… le știți cu toții, eu am fost uimit să îl văd, câtă energie și câtă pasiune… ținând cont că are și foarte multe alte afaceri. Chiar am fost cu dumnealui și am discutat puțin despre viitor, împreună cu echipa de care spuneam mai devreme, și l-am văzut cât de pasionat și înverșunat este… e un proiect ambițios și îl văd pe dumnealui extrem, extrem de conectat la acest proiect.



Îți spun sincer, la cum l-am auzit astăzi pe domnul Nețoiu își dorește foarte mult să facă un club care să se bată cu cele mai mari… cu cele mai importante cluburi din România. Și în discuțiile pe care le-am avut, a fost vorbă și despre reformarea centrului de copii și juniori.. de înființarea echipei a doua, unde a putem să creștem jucători care să… să vină la nivelul primei echipe și… vorbim despre o echipă care se vrea a fi extrem de puternică, ca în anul următor să se lupte pentru vârful clasamentului la Liga 1", a spus Ovidiu Burcă, potrivit iAMSport.



FC Voluntari va începe în forță anul 2025, cu un meci împotriva CSA Steaua București, programat pe 22 februarie.