S-a dezlănțuit calmul Laszlo Dioszegi! Patronul lui Sepsi l-a luat la țintă pe Dan Șucu 

Dan Șucu și-a expirimat de mai multe ori indignarea referitor la felul în care unele echipe din Liga 1 sunt finanțate. Mai exact, patronul de la Mobexpert consideră că formațiile din primul eșalon nu trebuie să fie susținute de Primării. Șucu a trimis și săgeți cu venin spre trupa din Sfântu Gheorghe, despre care a afirmat că nu e fair-play să fie finanțată de Guvernul din Ungaria.

Laszlo Dioszegi, virulent

Sepsi, care și-a făcut o echipă extrem de puternică pentru noul sezon, a cucerit sezonul trecut Cupa României și a încheiat pe primul loc în play-out, în fața celor de la FC Botoșani și Rapid. Patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, susține că discursul lui Șucu nu e întemeiat și reacționează dur.

”Eu niciodată nu m-am legat de alt patron, dar acum chiar nu pot să nu comentez. El vorbește în necunoștință de cauză. Clubul nostru plătește 15.000 de euro pentru a folosi stadionul, plătim și utilitățile. Am citit că FCSB are un sponsor de 1 și 800.000 de euro.

Întreb, statul român e sponsor la FCSB? Noi nu suntem sponsorizați de stat cu niciun leu, n-avem sponsori, avem contracte de publicitate și plătim 16% după orice contract de publicitate. Primim pentru academie, cam 700.000 de euro. Ce înseamnă 700.000 de euro? Nu poți să iei de la academie să dai la echipa mare pentru că trebuie să trăiască și academia.

Eu zic că nicio echipă nu trebuie ținută cu bani publici, dar Primăriile ar trebui să ajute puțin toate echipele, cu infrastructură. Așa suntem și noi. Tind să cred că dacă banii veneau din Germania sau din Turcia, nu mai era nicio discuție. Nu știu ce are cu Sepsi domnul Șucu. Am plătit impozitele, legile sunt la fel la Sfântu Gheorghe precum la București sau la Vaslui. Nu e stadionul nostru, e un S.A. la care are și clubul nostru procente", a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit digisport.ro.

În dezbatere a intrat de curând și Gigi Becali, care a dezaprobat optica lui Dan Șucu, venit de curând lângă Rapid.

Declarațiile lui Dioszegi vin în urma tiradei lui Șucu.

„Noi nu avem în patrimoniu așa ceva. Pe noi nu ne-a împroprietărit Guvernul țării noastre, sau al unei țări străine, cu un stadion, ca pe Sepsi. Hai să ne înțelegem puțin. Sepsi a spus că are un stadion de 27 de milioane de euro, 28 de milioane, 30, ceva de genul ăsta. Știi cât e impozitul local pentru un stadion de genul ăsta? Dacă l-ar plăti. Spune-mi o sumă. E 1.8%. Din 30 de milioane, impozitul e de 500 și ceva de mii de euro pe an.

Ia întreabă-i dacă plătesc. Că legea spune că trebuie să plătească pentru așa ceva. Sau dacă au primit scutire de la primăria locală”, a spus Dan Șucu.