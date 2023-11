Antrenorul român Mircea Lucescu şi-a dat demisia de la echipa ucraineană Dinamo Kiev, a anunţat vineri seară clubul, pe pagina oficială de Facebook.

Mircea Lucescu (78 de ani) şi-a anunţat demisia după meciul pierdut în campionatul Ucrainei, vineri, pe teren propriu, 0-1 cu Şahtior Doneţk.

Rodion Cămătaru, versiune interesantă despre retragerea lui Mircea Lucescu

Rodion Cămătaru i-a fost elev lui Mircea Lucescu atât la naționala României, cât și la Dinamo. Cami consideră că Lucescu nu se va retrage.

„Nu prea îl văd să se retragă, este așa dificil pentru el. Nu cred că își va găsi starea fără să antreneze, nu cred că va reuși definitiv la meserie. Trăiește prin fotbal, Mircea. Mi-a fost antrenor, tot timpul și la Dinamo și la echipa națională am fost împreună.

Este unul dintre cei mai buni antrenori care au existat în România, ca profesionalism. Au fost momente delicate în care m-a ajutat, chiar și atunci când am plecat la Dinamo au avut obțiune să mă duc la Steaua, nesemnând. Doar dându-mi cuvântul, atât”, a declarat fostul atacant, conform Fanatik.

Consacrat la Universitatea Craiova, Rodion Cămătaru a jucat apoi și la Dinamo într-o echipă senzațională. L-a avut în atac alături pe Cleo Vaișcovici, iar linia de mijloc era una de calitate, cu Dorin Mateuț în rol de dispecer. Inedit e faptul că Rodion Cămătaru putea ajunge la Steaua, unde era dorit de Valentin Ceaușesccu, protectorul formației din Ghencea.

"Au venit primii și eu mi-am dat acordul, iar la o săptămână m-a sunat cineva și mi-a spus să mă întâlnesc cu Valentin. Le-am zis că deja m-am hotărât, doar că nu semnasem nimica. În viață contează și cuvântul pe care îl dai, am spus un cuvânt pe care nu puteam să îl întorc după aceea.

A fost un super profesionist nea Mircea, a trăit și a respirat prin fotbal. Extraordinat în toate detaliile, orice detaliu cât de mic era trebuia să îl rezolve la fotbal. Când ajungeam la stadionul primul lucru era controlul gazonului ca să vezi ce crampoane îți pui. Toate detaliile, de la cele minore la cele majore.

Nu cred că va pune carnetul de antrenor în cui! Dar om trăi și vom vedea”, a mai spus Cami, pentru sursa mai sus menționată.

Mircea Lucescu se retrage. Și nu prea

Ce a declarat Mircea Lucescu la Digisport vineri seara.

„Nu suntem atât de siguri că e momentul de final. Era momentul să iau o decizie. Sunt de trei ani aici, sunt condiţii extrem de dificile, din cauza războiului. A venit un moment când trebuia să mă gândesc să las pe cineva mai tânăr, mai apropiat de vârsta jucătorilor, care sunt foarte tineri. Decizia pe care am luat-o, era luată mai dinainte. Am considerat că e momentul să mă retrag şi să-mi asum toate ultimele rezultate.

Există un moment în care un antrenor de vârsta mea trebuie să se sacrifice şi să lase pe altcineva în locul lui. Am vrut să joc acest meci cu Şahtior. Aş fi vrut să termin cu o victorie împotriva lor. Cred însă că am făcut foate bine. Trebui să ajung şi eu acasă. În cariera de antrenor termini atunci când eşti înfrânt. În toate există un sfârşit. Am crezut că este un moment important să spun stop. Dacă sănătatea îmi va permite, voi continua.

Pentru că fără fotbal, viaţa nu e viaţă. Mă întorc acasă, văd cum mă simt acasă, am nepoţi şi strănepoţi, voi sta pentru o perioadă, apoi voi vedea ce se întâmplă. Atunci când mă voi gândi că nu mai revin la fotbal, atunci va fi sfârşitul. Nu vreau să cred că acesta e finalul. Deci, nu mă îngropaţi! Glumesc! E foarte posibil să mă vedeţi pe o bancă tehnică. Vom vedea! Mai rămân două zile în Ucraina, apoi vin acasă. Sunt mândru că nu am abandonat în Ucraina, atunci când toată lumea a plecat de aici. Un singur mă motivează, pasiunea mea pentru fotbal. Eu mă automotivez”, a declarat Mircea Lucescu pentru Digisport.