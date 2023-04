În acest sezon, FCSB a evoluat în grupele Conference League, alături de West Ham, Anderlecht și Silkeborg. „Roș-albaștrii” și-au încheiat parcursul european pe ultima poziție cu doar două puncte.

Rezultate, rezultate! Cele mai mari victorii ale FCSB-ului în cupele europene

FCSB a evoluat de-a lungul existenței în toate competițiile europene și a obținut rezultate care mai de care. De la 4-1 cu Dinamo Kiev în 2006, la scoruri precum 6-0 cu Aalborg în grupele Europa League din 2014.

Cel mai bun rezultat FCSB în:

- UEFA Champions League

Dinamo Kiev - FCSB 1-4 (13 septembrie 2006)

- Calificări UCL

Viktoria Plzen - FCSB 1-4 (2 august 2017)

- UEFA Europa League

FCSB - Aalborg 6-0 (18 septembrie 2014)

- Calificări UEL

FCSB - Rudar Velenje 4-0 (2 august 2018)

- Cupa UEFA

FCSB - RC Lens 4-0 (20 octombrie 2005)

- Calificări Cupa UEFA

Zeleznik Belgrad - FCSB 2-4 (12 august 2004)

- UEFA Europa Conference League

Nu există victorii

- Calificări UECL

FCSB - Saburtalo 4-2 (28 iulie 2022)

FCSB, în această stagiune

Formația dirijată de Elias Charalambous se află în acest moment pe locul trei cu 37 de puncte, la un punct diferență de ocupanta locului doi, campioana en-titre, CFR Cluj, și la două puncte de liderul Farul Constanța.

În primele patru meciuri din play-off, FCSB a obținut două victorii și două rezultate de egalitate: 2-1 vs Farul, 2-1 vs Sepsi OSk, 1-1 vs CFR Cluj și 1-1 vs Universitatea Craiova.