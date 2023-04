Prime pentru titlu la Universitatea Craiova! Mihai Rotaru dezvăluie sumele

După două victorii consecutive în play-off, 3-1 contra celor de la Rapid și 2-1 pe terenul lui Sepsi, jucătorii Universității Craiova au recunoscut că visează la titlu, însă Mihai Rotaru spune că este un obiectiv foarte greu de îndeplinit.

Prime pentru titlu la Universitatea Craiova

Deși spune că există prime pentru titlu cuprinse între 10.000 și 20.000 de euro, patronul oltenilor susține că Universitatea Craiova nu are șanse reale la trofeu, având în vedere că în fața oltenilor mai sunt trei echipe.

"Pentru lipsa de constanță sunt mai mulți factori. În sezoanele trecute a fost vorba și de ghinion. În acest sezon, am pierdut puncte tocmai prin această lipsă de constanță. Exceptând jocul cu Farul, unde am condus de două ori, dar nu am meritat victoria, în rest, cu FCSB și CFR, am avut meciurile la îndemână.

Sperăm că vom avea această constanță. Credem în ea și credem că avem resurse pentru a ne gândi la modul serios la titlu. Nu e cazul sezonul ăsta. Ne trebuie cinci puncte ca să depășim Farul, dar mai sunt încă două echipe între noi și locul 1. De aceea spun că statistic este foarte, foarte greu.

Prime există, întotdeauna am avut prime pentru titlu. Avem prime pentru fiecare meci, iar azi au fost cu 50% mai mari. Întotdeauna au fost prime de calificare în grupele cupelor europene, prime de gol, prime de pase de gol. Primele de titlu variază între 10.000 și 20.000 de euro", a spus Mihai Rotaru, la Prima Sport.

Clasament Liga 1 (play-off)

1. Farul - 39p

2. CFR Cluj - 38p

3. FCSB - 37p

4. Universitatea Craiova - 35p*

5. Rapid - 28p

6. Sepsi - 24p*

* Universitatatea Craiova și Sepsi au un meci în plus