"Rezultat viciat și mincinos!" Mihai Stoica, reacție explozivă

Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, consideră că rezultatul partidei cu FC Voluntari, când Adam Nemec a egalat în min.90 +7, a fost influențat de maniera de arbitraj a centralului Marcel Bîrsan.

FCSB a condus din minutul 82, după golul marcat de David Miculescu, însă finalul a fost de coșmar pentru vicecampioana României, care a rămas în inferioritate numerică din minutul 86, după ce Malcom Edjouma a văzut al doilea cartonaș galben.

Mihai Stoica despre evoluția roș-albaștrilor cu Voluntari

"Spre deosebire de penultimul joc pe teren propriu, cu Sibiul, unde am fost catastrofali și am egalat cu șansă, acum rezultatul este și viciat, și mincinos. Trebuia să câștigăm. N-am jucat deloc rău, am avut foarte multe ocazii. Având în vedere că veneam după meciul cu West Ham și întâlneam poate cel mai modest adversar din acest sezon...", a spus Stoica, la televiziunea Orange Sport.

FCSB are două egaluri şi un eşec în ultimele sale trei partide din Superligă. Vicecampioana rămâne cu o singură victorie în acest campionat.

FC Voluntari n-a mai câştigat de şapte etape, în care a obţinut trei egaluri.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul 13 (8 puncte și golaveraj 10-13, dar are două restanțe), în timp ce FC Voluntari se află pe locul 12 (9 puncte, golaveraj 7-11).

Mihai Stoica despre arbitrajul din meciul FCSB - Voluntari 1-1

"E viciere de rezultat. De ce? Trebuia eliminat Armaș și dictată lovitură de pedeapsă în favoarea noastră. Am filmarea clară de tot. Duce cotul spre minge, își mărește suprafața corpului, iar la VAR ni se spune că s-a semnalizat un ofsaid la Cordea, care era după. Trebuia discutat cronologic! Invenția lui Bîrsan... să inventezi un henț, iar după dai un galben ca să elimini un jucător! Edjouma nu a pus mâna, i s-a părut lui Bîrsan. Era clar că n-a fost henț. Să zici că dai henț, dar nu și galben. În fine, am pierdut puncte foarte importante, suntem foarte departe, dar am încredere după meciurile echipei naționale. Sper să rămânem cu cât mai mulți jucători.

"Suntem dezavantajați și cu VAR!"

E adevărat, Edjouma trebuie să fie atent la al doilea galben. Dar și Bîrsan, știind cum i-a dat primul cartonaș, trebuia să treacă cu vederea. Noi suntem dezavantajați și cu VAR. Ni s-au luat două puncte pentru că oamenii din VAR nu știu cu ce se ocupau în timpul meciului. Cojocaru a venit după meci să ne arate cât de penalty era faza din minutul 95, dar a uitat să arate și faza când a scos Armaș cu cotul", a mai spus Stoica, la televiziunea mai sus amintită.