Remarcatul lui Cristiano Bergodi după egalul cu Universitatea Craiova: „Mi-a plăcut foarte mult”

La finalul meciului, Cristiano Bergodi a susținut că echipa sa merita victoria și l-a felicitat pe tânărul Bănescu pentru meciul foarte bun pe care l-a făcut.

„Un punct e un rezultat pozitiv, însă rămâne cu un gust amar pentru că nu am reușit să câștigăm meciul. Am întâlnit o echipă bună, dar am contracarat-o bine. Cred că am făcut un meci bun și în plus am mai avut și acel penalty pe final (în minutul 85).

Hasani a făcut un meci bunicel. Păcat că a avut două ocazii importante și a ratat, dar nu pot să spun că m-a dezamăgit”, a spus Cristiano Bergodi după meciul de la Craiova.

Despre Albu: „Vom vedea ce facem la meciul cu FCSB. Nu putem să dăm echipa de start pentru meciul cu FCSB în presă încă de acum”.

„Sunt foarte mulțumit de Bănescu. Am o echipă foarte competitivă și jucătorii tineri care vin din urmă sunt capabili să facă față cu brio în prima echipă”, a mai spus Bergodi.

Universitatea Craiova - Rapid, 1-1

Gazdele au deschis scorul în minutul 30 al meciului, în timp ce Jakub Hromada a restabilit egalitatea, în minutul 49.

În urma rezultatului de luni seară, cele două echipe s-au încurcat reciproc în cursa de urmărire a FCSB-ului. Rapid ocupă locul doi în clasament, cu 52 de puncte, 12 mai puține decât liderul FCSB. De partea cealaltă, Universitatea Craiova se află pe patru, cu 46 de puncte.

În ultima etapă, Rapid joacă împotriva FCSB-ului, pe Arena Națională, în timp ce Universitatea Craiova o va întâlni pe FCU, pe „Ion Oblemenco”.

Programul etapei a 30-a

Vineri, 8 martie

Ora 20.00 CFR 1907 Cluj - FC Hermannstadt

Ora 20.00 Dinamo București - UTA Arad

Ora 20.00 Petrolul Ploiești - Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Ora 20.00 FC Voluntari - Universitatea Cluj

Ora 20.00 FC Botoșani - Farul Constanța

Sâmbătă, 9 martie

Ora 20.00 FC Rapid 1923 - FCSB

Duminică, 10 martie

Ora 20.45 FC U Craiova 1948 - Universitatea Craiova

Luni, 11 martie

Ora 20.00 Oțelul Galați - Politehnica Iași