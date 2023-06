Regretul lui Gică Hagi din cariera de fotbalist: „Nu a fost menit să fie! Îmi pare rău!” Ofertele refuzate de „Rege”

Numit cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor, Gică Hagi nu a impresionat doar în țară, unde a evoluat pentru Farul Constanța, Sportul Studențesc și Steaua București. „Regele” a făcut spectacol și în Spania, la Real Madrid și Barcelona, dar și în Turcia, Galatasaray considerându-l cel mai bun jucător din istoria clubului.

Gică Hagi și-ar fi dorit să joace în Premier League

Însă, chiar dacă a evoluat în Spania, Italia, la Brescia, și Turcia, Gică Hagi regretă că nu a performat în Premier League. Mai precis, că ofertele de la Newcastle și Tottenham nu au venit în momentul potrivit în carieră.

„Mi-a plăcut foarte mult Kevin Keegan în copilărie. El a fost unul dintre idolii mei, așa că mi-ar fi plăcut să joc sub comanda lui la Newcastle, dar nu s-a întâmplat. Tottenham a venit și ea cu o ofertă foarte bună, dar banii nu au contat atât de mult... Când te sună Cruyff și îți cere să mergi la Barcelona, ​​e greu să spui nu.

În 1996, multe zvonuri m-au legat de diverse cluburi din Premier League, dar am optat să mă apropii de România și să semnez cu Galatasaray.

Proiectul lor (n.r. al englezilor) era mare: urmăreau să construiască succesul la nivel continental. Cu siguranță, mi-ar fi plăcut să joc în Anglia. Este o ligă care mi-a plăcut și o urmăream. Încă o urmăresc și acum. Există o cultură fotbalistică fantastică.

Am fost mereu iubit și respectat în Anglia și am avut niște performanțe grozave împotriva adversarilor englezi. Cred că nu am pierdut niciodată împotriva lor. Ar fi fost grozav să joc în Premier League, dar probabil că nu a fost menit să fie. Îmi pare rău că nu s-a întâmplat. Cred că fanilor le-ar fi plăcut stilul meu”, a declarat Gică Hagi pentru FourFourTwo.