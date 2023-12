Regretă și acum transferul la Dinamo: ”Am greșit”

Retras în urmă cu aproape zece ani, după o ultimă experiență la Metalul Reșița, Daniel Oprița (42 de ani), actualul antrenor de la CSA Steaua, a spus care este transferul pe care-l regretă și în ziua de astăzi.

După cinci ani petrecuți la FCSB, Oprița a semnat cu Dinamo în 2007. Atunci, ”câinii” erau campionii României și se luptau pentru accederea în grupele UEFA Champions League, dar în preliminarii au fost eliminați de Lazio.

Daniel Oprița: ”Cu Dinamo? Am greșit!”

Oprița spune că nu s-a simțit bine în perioada petrecută la Dinamo și i-a cerut lui Cristi Borcea să-l lase să plece de la echipă.

„Cu Dinamo... am simțit că nu-mi mai găsesc locul, nu știu ce am gândit eu atunci. E clar că am greșit, am și vrut să plec, m-am dus la domnul Borcea și i-am spus că vreau să renunț, nu mă simt bine, nu e locul meu acolo.

Era Dinamo și nu puteam... aia a fost așa, pe moment. M-am dus cu Stoican, mie îmi era rușine. A înțeles, a zis că respectă, că nu se aștepta. Mai aveam contract patru ani. Eu am zis că renunț și nu-mi trebuie nimic. Voiam să și joc mai mult”, a spus Daniel Oprița, la podcastul Victory Cup.

Pentru Daniel Oprița au urmat echipe precum UTA Arad, Lorca Deportiva, FC Aarau, FC Baku, Petrolul Ploiești, Mordovia, Universitatea Craiova și Metalul Reșița.

CV-ul lui Daniel Oprița ca antrenor. A promovat cu Steaua în Superligă, dar a rămas în Liga 2

Daniel Oprița le-a mai pregătit în cariera sa pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni. În 2019 a devenit antrenorul Stelei în Liga 4, după ce ”militarii” au ratat promovarea în eșalonul superior de două ori cu Marius Lăcătuș pe bancă.

Tehnicianul a reușit promovarea încă din primul sezon în Liga 3, iar apoi a ”urcat” imediat și în Liga 2, unde a prins un loc de baraj din primul an. Evident, nu a avut ocazia să joace cu o echipă din Liga 1, din cauza formei de organizare a clubului.

Steaua a încheiat sezonul precedent pe locul doi, care asigură promovarea directă în Liga 1, dar trupa din Ghencea a rămas în Liga 2.