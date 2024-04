Inițiatorul sesizării a punctat faptul, potrivit Digisport, că CSA este echipa Armatei și reprezintă Ministerul Apărării și nu Bucureștiul.

"Asociația Steliștilor 1947" (AS47) a reacționat rapid după sesizarea trimisă la CNA.

"Presa de sport a preluat o nouă știre aparent fără relevanță: Subsemnatul GGF, autorul cererii citate de Digi Sport, declară că nu mai dorește ca echipa să se numească București, deoarece clubul este subvenționat de MAPN, nu de o localitate specifică din țară. Poate că domnul nu este conștient, dar ar fi trebuit să se știe că adăugarea numelui unei localități în denumirea echipei are rolul de a indica locația în care aceasta își desfășoară activitatea, își are sediul și stadionul. În cazul de față, București pentru Steaua, aspect care nu a fost respectat cu aceeași strictețe de către FRF atunci când un alt club și-a mutat sediul social în afara Bucureștiului și ar fi trebuit să își schimbe denumirea în Berceni sau Mogoșoaia. Este vorba despre FC FCSB, care pare să fi încălcat aliniamentul 2 din articolul 2 al regulamentului FRF: 'În denumirea clubului nu poate fi inclusă denumirea unei alte localități decât cea în care clubul își are sediul social'.

Mai mult decât atât, cu această ocazie, poate oficialii clubului Steaua București vor înțelege că pot fi numiți pur și simplu "Steaua București", conform aliniamentului 7 din articolul 2: 'Cluburile pot solicita, respectând procedura prevăzută la articolul 4 din prezentul regulament, participarea în competițiile organizate de FRF/LPF sub denumirea unei mărci înregistrate, asupra căreia clubul respectiv deține dreptul de folosință. Este interzisă utilizarea unei mărci în scopuri publicitare pentru un sponsor sau partener comercial al clubului respectiv. De asemenea, este interzisă utilizarea unei mărci care conține denumirea unei alte localități decât cea în care clubul își are sediul social. De ani de zile repetăm același lucru!' Să revenim, această știre a fost trimisă redacțiilor de același individ care a fabricat celebra scrisoare falsă de la UEFA. Publicarea unei astfel de știri, care nu aduce nimic nou decât confuzie, ar trebui să ne ofere și nouă dreptul la replică.

Conform tuturor instanțelor juridice, marca 'Steaua' aparține Clubului Sportiv al Armatei, iar această denumire nu poate fi folosită de nimeni fără acordul lor. Conform deciziei Curții de Apel, decizie care continuă să fie ignorată de presă pentru a proteja un club cu antecedente penale:

Clubul Sportiv al Armatei Steaua: 20 de campionate ale României, 19 cupe, două Supercupe ale României, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei.

AFC Steaua: un campionat al României, o Cupă a României și două Supercupe ale României.

FALS: Echipa cu care un grup de condamnați a înșelat întreaga comunitate de microbiști: 5 campionate, două Cupe ale României și două Supercupe ale României.

F.C. FCSB, echipa din 2017, deține o Cupă a României în sezonul 2019-2020 și, bineînțeles, prestigioasa Cupa Corendon din 2021. Deoarece Clubul Sportiv al Armatei deține marca "Steaua București", aceștia pot face o cerere la FRF pentru a fi înregistrați doar cu această marcă, astfel încât să nu mai existe interpretări. De asemenea, conform celor de la CNA, ar fi indicat ca jurnaliștii să folosească denumirea cluburilor cu care aceștia sunt înregistrați la FRF, drept urmare ar trebui scris 'SC Fotbal Club FCSB SA' dacă pentru Steaua se folosește întotdeauna întregul titlu, respectiv CSA Steaua. Vom face o cerere specială la CNA pentru a nu exista și o recomandare pentru comentatori, așa cum s-a întâmplat în cazul Stelei.

Vă mulțumim!", este scris în comunicat.

Legenda Stelei a dat cărțile pe față

Fără drept de promovare, CSA Steaua nu a mai prins play-off-ul în acest sezon și luptă pentru evitarea retrogradării.

Echipa pregătită de Daniel Oprița este lider în Grupa B din play-out-ul Ligii 2, cu 31 de puncte, la egalitate cu Chindia Târgoviște.

Adrian Bumbescu, legendă a clubului Steaua, a vorbit despre modalitatea prin care gruparea din Ghencea ar putea promova în Superliga României.

"Noi facem toate eforturile, de sus sunt problemele. Așteptăm să primim ok-ul, să găsim modalitatea potrivită prin care echipa să aibă drept de promovare. Se lucrează și vom vedea ce portiță vom putea găsi.

Văd că cei de la Corvinul Hunedoara sunt pe cale să reușească acest lucru. Echipa se va exprima într-un mod diferit dacă vom avea dreptul să promovăm.

Cred că, în acel moment, vor veni mai mulți suporteri alături de echipă, pe stadion, și că lucrurile vor arăta diferit", a spus Adrian Bumbescu, potrivit Prosport.