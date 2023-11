Arena SPORT.RO e difuzată în fiecare săptămână de VOYO și Sport.ro.

Fostul mare fundaș stânga al primei reprezentative a făcut timp de o oră o incursiune prin prodigioasa sa carieră. A punctat câteva momente din capitolul de început de la Rapid, formație la care s-a consacrat, dar a vorbit și despre episoadele de referință de la Șahtior sau de la echipa națională, selecționată alături de care a evoluat la Campionatul European din 2008 și din 2016.

În emisiunea susținută de Casa Pariurilor, Raț (42 de ani) a povestit cu har și cu haz labirintul devenirii sale ca fotbalist. A luat-o de jos, a urcat pas cu pas pe treptele performanței și a ajuns să evolueze după perioada Șahtior în două dintre cele mai puternice campionate ale lumii: Premier League (la West Ham United) și La Liga (la Rayo Vallecano).

Răzvan Raț, la Arena SPORT.RO: "Imaginați-vă că Lucescu îi obliga să facă faza de apărare!"

În toată cariera, fostul fundaș stânga a împletit seriozitatea și ambiția cu munca. Și fișa postului i-a cerut-o. De exemplu, când juca la națională, de multe ori alături de Adrian Mutu pe partea sa, Raț trebuia să apeleze la cunoscutele sale raiduri în flanc și pentru că "Briliantul" mai... omitea să revină în defensivă.

”Am avut un milion de faze în care l-am înjurat din tot sufletul meu", a spus Raț afișând un zâmbet la cutie. Tot în emisiunea susținută de Casa Pariurilor, fostul fotbalist care ara banda stângă și-a adus aminte, tot în același registru, de colegii săi "mingicari" de la Șahtior. Și ei mai uitau să revină în defensivă pentru a-l susține în confruntările cu adversarii.

"A fost calitatea mea, eu am spus-o de foarte multe ori. Eu am cărat pianul, au cântat alții la el. Dacă nu-l căram eu, nu mai apucau să cânte", a contiunat Raț. Mutu e pentru Raț un fost coleg și mereu prieten. Fotbalul țese și victorii și eșecuri, dar și amiciții pe viață. "Suntem foarte buni prieteni, ne cunoaștem de atâta timp, dar am avut un milion de faze în care l-am înjurat din tot sufletul meu.

Dar Mutu era și jucătorul pe care nu aveai de ce să te superi pentru faptul că te ajuta foarte mult din celălalt punct de vedere. El știa foarte bine să rezolve multe faze de atac. Sincer, ca o comparație, am avut la Șahtior colegi foarte importanți ca nume. Și vorbim despre Willian, în partea cealaltă aveam Douglas Costa, aveam alți băieți.



Cu toate astea, imaginați-vă că Lucescu îi obliga să facă faza de apărare. Nu jucai, indiferent cât de brazilian erai, cât de Mutu erai. Lucescu avea un talent incredibil din punctul ăsta de vedere să facă brazilienii să alerge”, a mai întors o filă din trecut invitatul lui Cătălin Oprișan, la Arena SPORT.RO, emisiune susținută de Casa Pariurilor.

Răzvan Raț: "Stăteam într-un faimos bloc de garsoniere"

Mircea Lucescu, antrenorul sub bagheta căruia a jucat la Șahtior, i-a fost alături încă din perioada în care evolua la Rapid. Raț era un tânăr dornic de afirmare, iar Il Luce i-a dat sfaturi care l-au călit în viață. În Giulești a cunoscut și fotbaliști care i-au rămas amici, care l-au ajutat în momentele în care Raț trecea prin ghearele adaptării din București, oraș în care foști mari fotbaliști n-au rezistat.

Fostul internațional a povestit la Arena SPORT.RO că îi ruga pe Iencsi și Mutică să-l ducă mai aproape de casă după meciuri sau după antrenamente. Raț nu avea pe atunci mașină. „Aveam câțiva clienți. Iencsi, Mutică... Nu aveam mașină și să nu mă duc nici cu tramvaiul îi rugam să mă aducă mai aproape... Stăteam pe 9 Mai, era faimosul bloc de garsoniere. Țin minte și acum”, a mai spus Răzvan Raț la Arena SPORT.RO.

Explozia strălucitoare de speranță s-a ivit și în momentele dificile de la Rapid. Așa a pornit Raț pe terenul performanței, în arena bucuriilor și lacrimilor firești din fotbal.

„În 2003 aveam 25.000 de dolari pe an la Rapid. Se tot vehiculau nume de echipe din Europa că mă vor. Mi-a spus (n.r. Giovanni Becali) că trebuie să mă duc la Șahtior Donețk. 'Ce-ai zis, bre? Cine sunt ăștia?'. Vă jur că nu auzisem de ei! Îmi spune 'Vezi că îți dau 450 de mii'. Și zic 'Auzi, bre? Când plecăm? Hai să nu se răzgândească, hai să mergem!'”, a mai dezvăluit Răzvan Raț, la Arena SPORT.RO.

Răzvan Raț a ajuns ulterior titular incontestabil la națională și a jucat în meciuri mari cu miză, partide în care și-a arătat calitățile de luptător și profesionist. Pentru că Raț a fost un adevărat luptător, un model pentru jucătorii de azi.

Și, cum imaginile nu mint niciodată, la Arena SPORT.RO Răzvan Raț a avut surpriza de a vedea și mai multe imagini de arhivă care-l înfățișau, fotografii care redau frumoasa lui poveste în fotbal. Cum le-a comentat și ce reacții a avut fostul căpitan al naționalei... vedeți la Arena SPORT.RO, emisiune susținută de Casa Pariurilor.

Cariera lui Răzvan Raț

Răzvan Raț a fost legitimat de-a lungul călătoriei sale în fotbal al echipe precum FCU Craiova U19, Rapid București, FCM Bacău, Șahtior Donețk, West Ham, Rayo Vallecano, PAOK Salonic și ACS Poli, unde s-a retras în 2018. În 2010, pe când evolua în primul eșalon al Ucrainei, la Șahtior, Răzvan Raț a atins cea mai mare cotă pe piață, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt: 6.5 milioane de euro.

Tot la Șahtior, sub comanda lui Mircea Lucescu, a bifat cele mai multe prezențe, 300 la număr. Răzvan Raț a reușit la gruparea ucraineană să înscrie 10 goluri și să paseze decisiv în 36 de situații. Raț a cucerit Cupa UEFA cu Șahtior și a jucat integralist în finala Supercupei Europei, pierdută contra celor de la FC Barcelona, scor 1-0.

Emisiunea Arena SPORT.RO e în fiecare săptămână pe VOYO și Sport.ro.