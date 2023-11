Pep Guardiola a anunțat când revine Kevin de Bruyne

Belgianul, care a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Pep Guardiola în sezonul precedent, când echipa a reușit să câștige titlul, Liga Campionilor și FA Cup, a început sezonul cum nu se putea mai rău.

În luna august, belgianul s-a accidentat la tendon și a suferit o operație care-l ține și acum departe de gazon.

Pep Guardiola, antrenorul campioanei Europei, a vorbit despre situația starului belgian și este convins că acesta va fi din nou la dispoziția sa la începutul lunii ianuarie.

„Dacă el a spus că se va întoarce în ianuarie, atunci va fi ianuarie. El nu mai are 21 de ani, timpul zboară, din păcate este accidentat și trebuie să se refacă bine, să se pregătească bine și nu ne așteptăm ca după o săptămână să fie perfect”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

