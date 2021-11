Război fără sfârșit! ”Gigi Becali m-a sunat, a început din nou cu amenințări”

Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, a vorbit astăzi la Pro X, în emisiunea ”Ora exactă în sport”, despre conflictul dintre patronul Gigi Becali și suporteri, care i-au scris mesaje oribile inclusiv pe pereții palatului din centrul Capitalei.

”În seara respectivă, am spus-o clar. Niciodată nu am fost de acord cu vopsitul gardului. E urât să facem așa ceva. Am înțeles că a chemat poliția.

I-am zis ”nea Gigi, poți să chemi pe cine vrei dumneata”. Eu nu am nicio legătură, să se facă anchetă, sunt camere. M-a sunat, a început din nou cu amenințări. De când am venit eu acasă i-am adus milioanele de suporteri înapoi”, a declarat Mustață.

Liderul galeriei a precizat și că fanii nu-l vor susține pe noul antrenor, Toni Petrea, care l-a înlocuit pe Edi Iordănescu.