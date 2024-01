Răspunsul lui „Il Luce” după ce a fost acuzat de turci că „a insultat-o pe Beșiktaș”

„Il Luce” le-a transmis turcilor că nu mai este dispus să preia o echipă la jumătatea campionatului, iar negocierile s-au încheiat cum au început.

Totuși, Mircea Lucescu și-a lăsat o portiță deschisă pentru la vară, arătându-se dispus să o preia pe Beșiktaș la finalul acestui sezon.

„Au început și s-au și terminat negocierile (n.r. - râde). Sâmbătă m-am întâlnit cu ei, cu directorul general, am vorbit aproximativ cinci ore. Le-am spus ce greșeli s-au făcut la echipă, le-am oferit câteva sfaturi din experiența mea. Am avut o perioadă foarte bună la Beșiktaș am câștigat titlul.

Am fost campioni în anul centenarului. Nici Galatasaray, nici Fenerbahce nu au reușit asta. Mi-am expus foarte clar ideile. Nu preiau echipa în mijlocul campionatului. Dar, dacă se pune problema de a începe competiția, anul viitor, ca antrenor al echipei, sunt de acord. Propunerea lor a fost să conduc Beșiktaș șase luni, iar, ulterior, dacă vreau și ne înțelegem, să continuăm.

Formația nu mai are nicio șansă să lupte pentru titlu, iar eu am fost obișnuit să antrenez echipe care se băteau pentru campionat. Am nevoie de timp pentru a reconstrui ceea ce a fost distrus. Deci, exclus acum, dar, dacă este de la vară, iau în considerare propunerea.

Am mai avut o experiență neplăcută în decembrie 1999 la Inter. A fost foarte bine prima parte, excelent, dar apoi erau mulți jucători fără contracte, zece jucători cărora le expirau înțelegerile. Ei voiau să joace toți, pentru a demonstra, apoi a anunțat și Moratti că vine Lippi de anul viitor.

Așa că, din momentul acela, raportul meu cu jucătorii s-a schimbat radical. În primele cinci meciuri acasă, pe San Siro, am avut o medie de cinci goluri pe meci. Apoi am avut ghinion să se accidenteze Ronaldo, Simeone, Zamorano, am fost eliminați dramatic de Manchester United în Liga Campionilor.

Așa că experiența m-a determinat să refuz propunerea celor de la Beșiktaș, una pe care orice antrenor, aflat la vârsta mea, ar fi acceptat-o”, a spus Mircea Lucescu, potrivit iAMSport.

Beșiktaș ocupă locul 6 în campionatul Turciei, cu 29 de puncte, la 15 lungimi în spatele primelor două clasate, Fenerbahce și Galatasaray.

Lucescu s-a despărțit de Dinamo Kiev la începutul lunii noiembrie

Lucescu a antrenat-o ultima oară pe Dinamo Kiev. În primul său sezon la Dinamo Kiev, Mircea a câştigat toate trofeele interne - titlul de campion, Cupa şi Supercupa Ucrainei.

Tot în Ucraina, Lucescu a pregătit-o pe Şahtior Doneţk între 2004 şi 2016. Cu el la cârmă, echipa din Doneţk a cucerit opt titluri de campioană a Ucrainei, şase Cupe şi şapte Supercupe.