George Gavrilaș, fostul portar de la Astra Giurgiu, spune că Constantin Budescu și Denis Alibec au fost cei mai talentați jucători care i-au fost coechipieri. De asemenea, acesta a dezvăluit că primul era cel care dădea tonul în vestiar și în afara lui.



"Cred că cei mai buni jucători cu care am jucat sunt Budescu și Alibec"

"Cred că cei mai buni jucători cu care am jucat sunt Budescu și Alibec. Vorba lui Marius Șumudică, 'Regele' și 'Prințul'. Daniel Niculae, Teixeira, au fost mulți jucători foarte buni la Astra Giurgiu. La Astra, rămâneam după fiecare antrenament cam 30 de minute - o oră. Se băteau lovituri libere, penalty-uri. Cu Budescu, Alibec, Alex Ioniță, se făcea antrenamentul de după antrenament. Budescu bătea foarte bine loviturile libere. Trebuia să plec dinainte, pentru că nu mai aveam nicio șansă la cât de precis dădea. Și la penalty dădea bine, era gol sigur când aveam 11 metri.



Cei mai buni portari au fost Dani Coman și Silviu Lung. Coman m-a luat sub aripa lui, am fost și colegi de cameră în cantonament, m-a învățat foarte multe lucruri. Chiar dacă aveam antrenor de portari, îmi explica și el diverse poziționări, secrete pe care le știa din experiență. Îmi intra altfel în reflex, pentru că nu îmi zicea oricine. Eram foarte atent la ce făcea la antrenament și în afara terenului. Și Silviu Lung a fost un model bun.



"Budescu era tartorul, îi veneau mereu idei să facem diverse nebunii"

O întâmplare haioasă cu Budescu și Alibec? Avem multe. Într-un cantonament în Italia, erau patru - cinci biciclete în fața hotelului, puse acolo pentru ca oaspeții să se plimbe cu ele, să admire peisajul. Ne-a zis Budescu să ieșim să ne plimbăm cu bicicleta, apoi a văzut o cărare prin pădure. A zis să luăm bicicletele în spate și să urcăm prin pădure, ca să ne dăm la vale cu viteză. Am urcat prin pădure două ore cu bicicletele în spate, eram rupți de oboseală. Îi spuneam să ne întoarcem, dar zicea că mai e puțin. Am ajuns în vârf și am coborât în două - trei minute, am ajuns imediat de unde am plecat, nu am înțeles nimic. Era tartorul, îi veneau mereu idei să facem diverse nebunii", a declarat George Gavrilaș pentru Sport.ro.



George Gavrilaș (33 de ani) este născut la Sighetu Marmației și a jucat pentru Unirea Dej (2006-2008), FC Baia Mare (2009-2010), Astra II Ploiești (2010, 2011-2012), CF Brăila (2011), Astra Giurgiu (2012-2017), FC Voluntari (2017-2018), Juventus București (2018-2019), Petrolul Ploiești (2023-2024) și Metaloglobus (2019-2023, 2024 - prezent). În palmares are titlul de campion în Liga 1 (2015-2016), Cupa României (2013-2014, 2016-2017) și Supercupa României (2014, 2016, 2017).



