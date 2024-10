În această perioadă, giuleștenii au învins pe Poli Iași (2-1) și Unirea Slobozia (2-1), au remizat cu CSU Craiova (1-1) și Oțelul Galați (0-0) și au pierdut cu FCU Cluj (0-2). Echipa ocupă locul al zecelea în clasamentul Ligii 1, dar George Gavrilaș, fostul elev al lui Șumudică la Astra Giurgiu, crede că acesta este omul potrivit pentru proiectul ambițios gândit de Dan Șucu la Rapid.



"I se potrivește Rapidul ca o mănușă. Dar are nevoie de timp"

"Lui Șumudică cred că i se potrivește foarte bine clubul Rapid, ca o mănușă. Are condiții foarte bune și un lot excelent, poate să se concentreze doar pe fotbal. Are nevoie doar de puțin timp, ca să implementeze stilul lui de joc. Cred că Rapidul o să devină o forță începând cu acest sezon. La Astra nu era presiune ca la Rapid, dar crea el presiune și o lua asupra lui. Nu voia ca presiunea să se simtă în vestiar, o lua el asupra lui.



La Astra parcă eram o familie. După fiecare antrenament mergeam la masă în oraș, și străini, și români, stăteam câte 15-16 persoane la masă. Era un grup foarte unit, nu pleca nimeni repede după antrenament, ne făcea plăcere să stăm împreună. Acesta cred că a fost și secretul rezultatelor bune. Și domnul Șumudică a știut să țină echipa unită, grupul a simțit direcția dată de el și am fost o echipă adevărată.



"Marius Șumudică simțea bine vestiarul, știa cum să vorbească cu jucătorii"

Marius Șumudică simțea bine vestiarul, știa cum să vorbească cu jucătorii. Te lua și separat... Uite ce mi-a spus mie. Am avut un meci la Brașov, în Cupa României, am apărat eu pentru că Silviu Lung era accidentat. Am condus cu 3-0 la pauză, ne-au egalat și am bătut greu, cu un gol dat în minutul 119. Eram supărat că luasem trei goluri.



Când am ajuns la Ploiești, unde aveam cantonamentul, domnul Șumudică m-a luat de-o parte și mi-a zis că o să apăr tot eu cu Craiova, în ultima etapă din sezonul regulat. 'Nu cotează ce a fost acum. O să fie meciul perfect, am încredere în tine, tu o să câștigi meciul ăsta!', așa mi-a zis. Mi-a dat foarte mare încredere. Am bătut cu 1-0 și am scos un gol aproape făcut, o lovitură liberă de pe 16 metri.

E ca un pianist, știe pe ce clape să apese la fiecare jucător. Trebuie să fii abil ca să te faci respectat într-un vestiat cu jucători cu mare personalitate, ca Geraldo, Teixeira, Fatai, Florescu, Ben Youssef, Coman, Boudjemaa, Boldrin, Budescu, Alibec, Daniel Niculae", a precizat Gavrilaș pentru Sport.ro.



George Gavrilaș (33 de ani) este născut la Sighetu Marmației și a jucat pentru Unirea Dej (2006-2008), FC Baia Mare (2009-2010), Astra II Ploiești (2010, 2011-2012), CF Brăila (2011), Astra Giurgiu (2012-2017), FC Voluntari (2017-2018), Juventus București (2018-2019), Petrolul Ploiești (2023-2024) și Metaloglobus (2019-2023, 2024 - prezent). În palmares are titlul de campion în Liga 1 (2015-2016), Cupa României (2013-2014, 2016-2017) și Supercupa României (2014, 2016, 2017).



