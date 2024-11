Fostul mijlocaș a mărturisit că suma primită l-a luat prin surprindere, având în vedere originile sale modeste și salariu derizoriu pe care îl încasase până atunci la Jcluburile la care mai evoluase.



"Am băgat cardul şi l-am scos înapoi, pentru că nu ştiam să citesc suma. Asta e ideea, te puţin aşa, e sş normal, dar important este să rămâi cu picioarele pe pământ, să ai persoană potrivtă lângă tine", a susținut Mihai Pintilii.

A dus o viață dificilă până să semneze cu FCSB



Fotbalul l-a scăpat pe oficialul campioanei FCSB de o viață grea: "M-a luat tata cu ziua, cu munca, 20 de lei, să fac un şanţ şi îmi dădea o îngheţată şi ceva de genul, 20 de lei pe zi că lucram cu ziua. 20 de lei, însemnând doi lei acum. Erai copil, te lua la mişto, cred că ăi lua el, tata, şi îmi dădea la mişto", a mai spus Pintilii.



Și-a cumpărat prima mașină în rate: "Eram la Jiul Petroşani. În rate, am luat bani de la bancă, am făcut credit şi am plecat cu sarsanaua în braţe. Îmi era frică", a dezăluit fostul căpitan al FCSB-ului.



Retras din activitate din februarie 2020, Mihai Pintilii ocupă postul de "secund" la FCSB din aceeași perioadă.