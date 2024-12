Dinamo – Rapid (0-0) a fost un meci dezamăgitor, descris ca la carte de Florin Bătrânu, după cum sport.ro a arătat aici.

Partida de pe Arena Națională a fost atât de slabă, încât cei aflați în studiourile emisiunilor sportive au avut o reală problemă după fluierul de final: să analizeze meciul! Vorbim despre o „misiune imposibilă“, având în vedere că nivelul tehnico-tactic a fost extrem de slab.

De aceea, Daniel Pancu, în cadrul analizei sale de la Digi Sport, mai mult a comentat declarațiile de după derby. La acest capitol, fostul rapidist a fost suprins neplăcut că, atât Șumudică, cât și Marian Aioani, au bătut moneda pe faptul că Rapid și-a propus să nu piardă, să nu ia gol, în loc să-și dorească victoria, cu adevărat, în derby-ul cu Dinamo.

„În continuare, văd că e axat mai mult pe puncte, să nu piardă. A spus de vreo două ori că preferă să facă egal cu toate echipele. (n.r.- Marius Șumudică: Nu mă interesează că nu batem echipele de play-off). Nu se poate! Rapid, de obicei, bate echipele importante și se încurcă în meciurile cu cele mai mici. Cum să joci în play-off, dacă nu bați echipele de play-off?! Nu e în spiritul jocului în primul rând, să pornești de la ideea asta de a nu primi gol. Am înțeles asta, să nu iei gol, să nu pierzi, dar nici nu câștigi. Am și eu foarte multe sezoane în tricoul Rapidului... Echipa Rapid București, cât am jucat eu acolo, 13-14 ani, n-a plecat niciodată, dar niciodată, de la ideea de a nu primi gol. Scopul jocului de fotbal e să marchezi un gol mai mult decât adversarul. Așa scrie la carte. Ai văzut ce a spus și Aioani, important e să nu luăm gol, că de dat, dăm“, a remarcat Pancu.