Otto Hindrich, la naționala Ungariei? Anunțul celor de la Kisvarda, după afacerea realizată cu CFR Cluj

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a confirmat, marți dimineață, transferul lui Otto Hindrich, iar campioana României ar urma să încaseze 250.000 de euro doar pentru împrumut, potrivit Prosport.

Otto Hindrich, la naționala Ungariei?

Attila Revesz, directorul sportiv al celor de la Kisvarda, a anunțat că formația sa are și posibilitatea de a-l transfera definitiv pe Otto Hindrich după perioada de împrumut și s-a arătat încrezător în șansele ca portarul de 19 ani să devină o variantă și pentru naționala Ungariei, având în vedere că are origini maghiare.

"Da, am semnat contractul. L-am împrumutat pentru un an, dar înțelegerea include și o opțiune de transfer definitiv și un procent dintr-un viitor transfer. Cred că sosirea în fotbalul din Ungaria îi va fi și lui benefică. În viitor poate fi o soluție în plus pentru selecționer în ceea ce privește poziția de portar", a spus Attila Revesz, directorul sportiv de la Kisvarda, pentru Nemzeti Sport.

În luna februarie a acestui an, Otto Hindrich spunea într-un interviu că și-ar dori să joace în campionatul Ungariei: "Cred că fotbalul maghiar ar fi un pas înainte, e o altă lume acolo", spunea portarul, pentru Kronika Online.

Hindrich are deja șapte meciuri în tricoul naționalei U20 conduse de Bogdan Lobonț, iar în martie spunea că vrea să joace pentru România: "Toate declarațiile date au fost interpretate, traduse într-o altă manieră. Sunt la echipă națională și vreau să mă concentrez pe ce trebuie să fac aici. Da, îmi doresc să ajung la naționala mare".