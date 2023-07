Ofertat de Rapid, ”omul meciului” din Supercupă a dat răspunsul: ”Am vorbit ceva”

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ion Gheorghe, în minutul 47. Mijlocașul a reluat excelent cu capul o minge centrată de pe partea dreaptă de Denis Ciobotariu, fiul antrenorului Liviu Ciobotariu.

Marius Ștefănescu: ”Am început sezonul cu dreptul”

Imediat după finalul partidei, Marius Ștefănescu (24 de ani), numit ”omul meciului” după Supercupa de la Ploiești, a fost întrebat despre viitorul său la formația din Covasna, în contextul în care ar fi dorit de Rapid, unde Cristiano Bergodi (58 de ani) este aproape de a fi numit antrenor.

Ștefănescu spune că mai are un an de contract cu Sepsi OSK și este tentat să semneze o prelungire a înțelegerii cu actuala sa echipă.

”Suntem fericiți, mă bucur că am început sezonul cu dreptul. Sperăm anul viitor să obținem încă unul. Am obținut în doi ani patru trofee și nu vreau să ne oprim aici. Sper și la anul să reușim.

Am început meciul timorați, poate de la finală. În a doua repriză am început mai bine. Am încercat să fructificăm fazele avute. Noi ăstia mai mici nu dăm cu capul, dar mă bucur pentru el (n.r. Ion Gheorghe). Ciobi a dat un assist fenomenal.

Nu știu, întrebați conducerea. Mai am un an contract. Am discutat ceva cu Attila (n.r. - Atilla Hadnagy, directorul general). Mi-au propus o prelungire. Vedem zilele viitoare. Voi lua o decizie”, a spus Marius Ștefănescu.

Ștefănescu a evoluat în 38 de partide pentru cei de la Sepsi în sezonul precedent, reușind să marcheze de opt ori și să ofere opt pase decisive.

Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 1,2 milioane de euro.

Pentru Sepsi, acesta este al patrulea trofeu în ultimii doi ani. După două Cupe ale României și o Supercupă cu Cristiano Bergodi pe bancă, acum se adaugă o nouă Supercupă în palmaresul grupării covăsnene, de data aceasta cu Liviu Ciobotariu în postura de antrenor.

Pentru Sepsi va urma meciul din campionat cu Rapid, iar Farul va juca în primul tur preliminar al UEFA Champions League, în compania celor de la Sheriff Tiraspol.