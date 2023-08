O nouă fuziune în fotbalul românesc! Vestea așteptată de mii de suporteri: "Un oraș, o echipă"

Clubul SR Brașov a făcut anunțul oficial pe Facebook. Echipa din Liga 3 este susținută încă de la înființare de majoritatea suporterilor din zonă. FC Brașov - Steagul Renaște nu se va înscrie în Liga 3, după ce a fost exclusă din Liga 2, și va mai păstra doar grupele de juniori.

Cei mai promițători tineri vor fi promovați la SR Brașov, în Liga 3. Primăria Brașov deține brandul istoric al FC Brașov, care ar urma să fie atribuit echipei SR Brașov în sezonul 2024/2025. De asemenea, autoritățile locale vor susține de acum înainte financiar clubul SR Brașov și se va încerca o reorganizare a acestuia, astfel încăt să fie atractiv și pentru firmele private.

Va rămâne o singură echipă în Brașov!

Redăm o parte din comunicatul postat de SR Brașov pe rețelele de socializare: "Echipa suporterilor stegari, SR Brașov, înființată în vara anului 2017 pentru a duce mai departe tradiția stegară, și Primăria Municipiului Brașov, deținătoarea brandului FC Brașov, au ajuns la un acord de colaborare în privința desfășurării activității clubului în sezonul 2023-2024.

Pornind de la situația actuală a fotbalului brașovean, de la absurditatea de a avea două echipe cu aceleași culori și revendicatoare ale aceluiași palmares și brand, și de la nevoia de a uni toate resursele într-un proiect puternic, capabil să ducă mai departe tradiția fotbalului brașovean, cele două cluburi anunță demararea proiectului de reunire - ”UN ORAȘ, O ECHIPĂ”.

În consecință, primul pas este reprezentat de retragerea din campionatul Ligii a 3-a a echipei de seniori a FC Brașov - Steagul Renaște, activitatea clubului urmând să se desfășoare în sezonul 2023-2024 exclusiv la nivel de copii și juniori.

Conducerea clubului SR Brașov și reprezentanții Primăriei Municipiului Brașov vor lucra în săptămânile care urmează la definitivarea unui buget comun, cât mai realist pentru cerințele Ligii a 3-a și pentru continuarea, consolidarea și dezvoltarea Academiei FC Brașov, în care implicarea suporterilor să fie în continuare unul dintre pilonii proiectului, reflectând natura de club al comunității", anunță SR Brașov.

Mesajul primarului Allen Coliban

Suporterii din Brașov și-au dorit și în trecut să ajungă la un consens cu primarul Allen Coliban, dar acest lucru nu a fost posibil. Așa a luat naștere FC Brașov - Steagul Renaște, fosta Corona Brașov, club care nu a mai primit licența pentru a participa în Liga 2.

Primarul Coliban este convins că acum a luat decizia corectă: "'Un oraș, o echipă' este proiectul care reunește năzuințele și resursele comunității pentru revigorarea fotbalului brașovean. Este momentul să reunim toate elementele necesare unei construcții solide (brand, suporteri, finanțare, academie, infrastructură) într-un singur club, care să continue istoria și tradiția FC Brașov.

Am încredere că acordul dintre cele două cluburi are puterea de a aduna în jurul proiectului toată suflarea stegară și voi solicita Consiliului Local susținerea acestuia", a spus edilul de sub Tâmpa.

Și reprezentanții SR Brașov sunt încântați: "Ideea care a stat la baza proiectului SR a fost aceea de a reuni suporterii, mediul de afaceri și autoritățile locale cu scopul să creăm o structură competentă, care să își atingă obiectivele de performanță pe plan sportiv, fără a ne abate de la principiile și identitatea stegară. Ne-am propus din prima zi să punem bazele unui club stabil, al comunității, cu o identitate autentică.

Apreciem deschiderea arătată de reprezentanții Primăriei Brașov și faptul că doresc să pună umărul alături de comunitatea suporterilor pentru atingerea țelului pe care ni l-am setat atunci când am pornit la drum, în urmă cu șase ani", a spus președintele clubului din Liga 3, Horațiu Culcear.

Pentru acest sezon, clubul va evolua în continuare sub denumirea SR Brașov, în Liga 3. Echipa a fost repartizată în Seria 5, alături de ACS Muscelul Câmpulung Elite, Olimpic Zărneşti, Odorheiu Secuiesc, Sepsi OSK II, KSE Târgu Secuiesc, Kids Tâmpa Brașov, Ciucaş Tărlungeni și Olimpic Cetate Râșnov.