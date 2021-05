"O data gravata cu aur in istoria fotbalului!" Cum si-au amintit fostii fotbalisti ai Stelei de momentele magice din 1986

Gabi Balint si-a amintit de finala de la Sevilla din 7 mai 1986.

Astazi, 7 mai 2021, se implinesc 35 de cand Steaua a reusit sa castige Cupa Campionilor Europeni, iar Gabi Balint nu a ezitat sa omagieze momentele magice de le Sevilla. Fostul atacant al Stelei a fost om de baza in meciul de pe Ramon Sanchez Pizjuan si a fost unul dintre marcatorii loviturilor de departajare.

Gabi Balint a postat pe retele de socializare un mesaj pentru a reaminti suporterilor de prima Cupa a Campionilor castigata vreodata de un club din Romania.

"35 de ani... O jumatate de viata... Sa fim sanatosi!", a scris pe Facebook fostul campion al Europei, Gabi Balint.

Si Helmut Duckadam si-a amintit de seara magica din urma cu 35 de ani, postand un mesaj emotionant in care a marturisit ca regreta ca nu poate sarbatori alaturi de fostii sai coechipieri.

Steaua Bucuresti o invingea in finala de la Sevilla pe Barcelona cu scorul de 2-0 la loviturile de departajare, iar Duckadam a fost eroul meciului dupa ce a salvat patru penalty-uri executate de jucatorii catalanilor.

Balint a jucat, de asemenea, si in cealalta finala a Stelei din Cupa Campionilor, pierduta cu 0-4 in fata lui AC Milan in 1989.