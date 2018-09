O noua GLORIE apare in fotbalul din Romania! "Au trecut vremurile in care se faceau blaturi, acum avem un club curat"

Va aduceti aminte de Gloria Buzau? Echipa care in 2008 juca o semi-finala de Cupa Romaniei, iar mai tarziu se desfinta din cauza blaturilor.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Autor: Casian Soneriu

casian.soneriu@protv.ro

Acum lucrurile stau diferit la Buzau. Echipa locala este sustinuta de primarie si cel mai important fotbalist din istoria buzaului a revenit acasa pentru a pune umarul la promovarea in liga secunda si apoi la revenirea in elita fotbalului din Romania.

Clubul actual se numeste SCM Gloria Buzau, iar atat stadionul cat si gazonul au fost reconditionate.

Am stat de vorba cu Ciprian Petre, fost fotbalist la Urziceni, Gaz Metan si Gloria Bistrita. Acesta este din Buzau si este cel mai important fotbalist din istoria orasului. Petre spune ca in ciuda faptului ca a avut oferte de la echipe importante din liga secunda, Petrolul si U Cluj si-a dorit sa revina acasa.

Ofera-mi mai multe detalii despre proiectul de la Buzau.

Proiectul a fost inceput in urma cu doi ani sub indrumarea primariei din Buzau. Este un proiect ambitios si sanatos la care m-am alaturat cu drag.

De ce ai ales sa te alaturi acestui proiect in ciuda faptului ca ai avut oferte de la echipe importante din liga secunda?

Noua echipa e ca un copil mic care abia invata sa mearga, iar cei din conducerea clubului au considerat ca experienta mea va ajuta la cresterea lui. Domnii George Timis si Cristi Ceausel m-au convins sa raman acasa ca impreuna sa construim o echipa frumoasa si de viitor.

Care sunt principalele motive care au dus la disparitia fostei echipe?

Cred ca toata suflarea microbista din Romania stie ce s-a intamplat cu fosta echipa. Chiar nu vreau sa-mi asociez numele cu cele intamplate in trecut. Pata pusa pe fotbalul buzoian si nu numai va fi greu de sters. Au trecut vremurile in care se faceau blaturi la Buzau. Acum avem un club curat si vrem sa facem performanta.

Care sunt obiectivele noii echipe din Buzau?

Avem ca obiectiv principal promovarea in liga secunda. Este destul de dificil pentru noi sa ne batem cu Otelul. Este o cu nume si cu traditie in fotbalul din Romania. Li s-au alaturat fotbalisti importanti precum Iorga sau Matei. Un alt obiectiv este sa aducem publicul buzoian dezamagit de fotbal si pe buna dreptate alaturi de echipa.

Ce spun oamenii din Buzau despre proiectul vostru?

Majoritatea oamenilor sustin noul proiect pentru ca buzoienii sunt iubitori de fotbal. Dar sunt putin dezamagit ca la asa proiect frumos si ambitios sunt persoane care incearca sa ne puna bete in roate si sa ne asocieze cu ce s-a intamplat in trecut, dar in orice padure exista si uscaturi.

Tu ce iti doresti sa faci dupa ce te retragi? Te apuci de antrenorat?

Deocamdata fac ceea ce-mi place si o fac cu placere chiar si la varsta asta. Inca nu m-am gandit la antrenorat, dar sincer cred ca mi s-ar potrivii mai mult partea administrativa.

Am mare incredere in acest proiect si rog publicul buzoian sa aiba rabdare cu acest "copil" in care eu personal am incredere ca va creste frumos si sanatos cum au crescut si altii tot din "bani publici' cum le place carcotasilor sa scrie. Iar exemplele sunt deja stiute: Voluntari, Chiajna sau Timisoara.

Fosta echipa, Gloria Buzau a fost desfintata dupa ce in 2016 au trucat 10 meciuri din liga secunda si 8 din stagiul de pregatire din Turcia.

Lista meciurilor trucate din Liga 2:

FC Academica Argeş - Gloria Buzău 3-0 (etapa 2, 6 septembrie 2014)

ACS Berceni - Gloria Buzău 4-2 (etapa 4, 20 septembrie 2014)

Farul Constanţa - Gloria Buzău 4-0 (etapa 5, 27 septembrie 2014)

FC Voluntari - Gloria Buzău 5-1 (etapa 14, 22 noiembrie 2014)

Gloria Buzău - ACS Berceni 7-1 (etapa 15, 29 noiembrie 2014)

FC Voluntari - Gloria Buzău 5-2 (play-off, 18 aprilie 2015)

CF Brăila - Gloria Buzău 3-2 (play-off, 2 mai 2015)

SC Bacău - Gloria Buzău 4-0 (play-off, 15 mai 2015)

FC Academica Argeş - Gloria Buzău 5-1 (play-off, 27 mai 2015)

Gloria Buzău - Rapid CFR Suceava 3-1 (play-off, 30 mai 2015)

Lista meciurilor amicale trucate din Turcia:

Gloria Buzău - Mordovia Saransk (Rusia) 1-8

Gloria Buzău - Al Raed (Arabia Saudită) 1-5

Gloria Buzău - Traktor Sazi (Iran) 1-3

Gloria Buzău - Paaykan (Iran) 2-2

Gloria Buzău - Sepahan (Iran) 1-1

Gloria Buzău - Esteghlal (Iran) 1-1

Gloria Buzău - Persepolis (Iran) 0-3

Gloria Buzău - MC Alger (Algeria) 0-3