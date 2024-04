"Nu mai vreau să-l întâlnesc!" Adrian Mutu, atac la jucătorul care l-a "îngropat" în Cupă

La o săptămână după despărțirea de CFR Cluj, antrenorul Adrian Mutu (45 de ani) a ieșit la atac la adresa celui pe care îl consideră principalul vinovat pentru umilința din Cupă.

"Briliantul" a dezvăluit că nu mai vrea să dea ochii cu grecul Panagiotis Tachtsidis, deoarece nu înțelege cum a putut un jucător de 33 de ani să facă o asemenea eroare la experiența pe care are.

Panagiotis Tachtsidis a văzut cartonaşul roşu după ce și-a lovit violent un adversar în față.

Mutu: "Am discutat trei zile despre asta!"

"Am intrat cu ei spre vestiare, dar am trecut pe lângă vestiar, nu am stat cu ei. Nu puteam să vorbesc, nu era cazul. Eram prea dezamăgit, decât să vorbească gura fără mine mai bine am lăsat să treacă seara. Cu Tachtsidis nu mai vreau să mă întâlnesc niciodată.

Un jucător la 33 de ani face greşeala aia după ce am discutat trei zile despre asta. Nu a făcut-o voit, dar atunci când vorbeşti cu un astfel de jucător să aibă un anumit comportament, să tragă echipa după el, nu mai sunt multe de vorbit", a spus Adrina Mutu, potrivit Fanatik.

Cotat la 800.000 de euro, Panagiotis Tachtsidis a adunat 26 de meciuri în tricoul CFR-ului în acest sezon, reușind să marcheze șase goluri și să ofere două pase decisive.