Motivul pentru care un fost antrenor al Rapidului s-ar bucura să o vadă pe FCSB campioană

Viorel Hizo (77 de ani), fost antrenor al Rapidului în patru rânduri, a recunoscut că nu s-ar supăra să o vadă pe FCSB campioană, deoarece l-a antrenat pe Elias Charalambous, tehnicianul "roș-albaștrilor", în perioada în care acesta activa ca fotbalist la FC Vaslui.

Hizo nu s-ar supăra să o vadă pe FCSB campioană

"Cele mai mari șanse le are Steaua (n.r - FCSB). Are câteva puncte cheie în echipa lor. Unul dintre ele e Florinel Coman, se vede când nu e pe teren. Rapid are o bancă mai lungă și mai bună.

Lupta se dă între o formație cu individualități și una care pe organizare poate să te bată. L-am avut jucător pe Elias Charalambous, la Vaslui. M-a sunat cu o săptămână înainte să vină. Când a ajuns la Hilton, m-a sunat să ne vedem", a spus Viorel Hizo, potrivit iAMSport.

Viorel Hizo s-a aflat pe banca Rapidului în patru rânduri: octombrie 1993 - martie 1995, iulie 2001 - mai 2002, aprilie - iunie 2004 și mai 2009 - octombrie 2009.

Mai mult, fostul portar a ocupat funcția de director tehnic în Giulești, între noiembrie 2020 și martie 2021 - sezonul în care Rapid a promovat în prima ligă.

