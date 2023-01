Adrian Iencsi (47 ani) a sosit la Rapid în ianuarie 1997. Fundașul central a fost cumpărat de la Ceahlăul Piatra Neamt, în schimbul a 100.000 de dolari. La sosirea în Giulești, Adrian Iencsi a mărturisit, în direct la Ora Exactă în Sport, că l-a avut coleg de cameră pe Bogdan Lobonț (45 ani), care, în cele din urmă, a fost cumpărat de Ajax Amsterdam. A urmat Daniel Pancu (45 ani), iar atacantul a prins un transfer în Turcia la Beşiktaş, ca apoi stoperul să decidă că va sta singur în cameră.

Adrian Iencsi și peripețiile de la Rapid

„Am stat cu Bogdan Lobonț la început în cameră, la baza de la PRO Rapid, a plecat la Ajax. Am stat cu Daniel Pancu a pelcat la Beșiktaș și după era bătaie mare, cine să stea cu mine în cameră. Și am hotărât să stau singur, după am plecat eu”, a declarat Adrian Iencsi la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

În cele din urmă, Adrian Iencsi a plecat la Spartak Moscova în vara lui 2023, în schimbul a 700.000 de euro. În Rusia a evoluat 3 sezoane, unde a adunat 50 de prezențe, a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.

Adrian Iencsi, mediator în conflictul de la distanță între Edi Iordănescu și Florin Manea

Adrian Iencsi, care știe foarte bine ce atribute necesită postul de fundaș central, și este convins că Radu Drăgușin va fi un „stâlp” pentru echipa națională. Dar deocamdată, fostul căpitan al Rapidului merge pe mâna experienței lui Adrian Rus (26 ani), chiar dacă Florin Manea își cere jucătorul la prima reprezentativă.

„Sunt foarte mulți impresari care au jucători care și-ar dori să fie în loturile echipei naționale. Pentru selecționer nu e ușor. Și eu îl admir pe Drăgușin, e un jucător foarte bun. Eu cred că va face pasul la echipa națională și va și juca, va deveni om de bază. Dar deocamdată, făcând o comparație între el și Adi Rus, deocamdată Adi Rus are o experiență mai mare, are mai multe jocuri în picioare.

El îl cunosc foarte bine pe Drăgușin, chiar vă spun că e un jucător foarte bun, dar încă mai are de lucrat la rapiditate, la reacție. Dar e un jucător tânăr care se poate dezvolta foarte bine. La echipa națională, chiar dacă tu joci la un nivel mai ridicat decât un alt coleg, dar acel coleg poate avea o experiență mult mai mare la echipa națională și poate fi mult mai util. Eu sunt sigur că și Edi Iordănescu îl apreciază pe Drăgușin și e în vederile lui. Dar nu ar trebui să ajungem la asemenea dispute. Edi are o mare responsabilitate, și-a asumat acest lucru”, a declarat Adrian Iecsi la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.