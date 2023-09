MM Stoica, în „război” cu impresarii: „Am o sută de numere blocate!” Ce l-a deranjat pe oficialul FCSB

Oficialul vicecampioanei a dezvăluit că a ajuns să blocheze pe telefon impresarii care îi trimiteau propuneri fără număr, fără să facă o selecție prealabilă a jucătorilor.

Leonid Istrati este impresarul de încrede al lui Mihai Stoica, pe care managerul general al FCSB îl sună când are nevoie de un jucător.

„Există un agent pe numele lui Leonid Istrati, iar eu cu el, că-l cunosc de mulţi ani, am o relaţie bună şi e un om corect. Niciodată n-a zis de vreun jucător că e bun şi nu e genul care să te asasineze cu jucători, să-ţi trimită pe bandă rulantă. Eu am o sută de agenţi blocaţi în listă, că-mi trimit nişte jucători… Mereu am oprit astfel de discuţii”, a dezvăluit Mihai Stoica, pentru Orangesport.

Istrati, un apropiat al clubului Sheriff Tiraspol

Impresarul Leonid Istrati a contribuit la ascensiunea lui Sheriff Tiraspol din ultimii ani.

„Sunt de mai bine de douăzeci de ani în angrenajul lui Sheriff, așa că știu care sunt criteriile clubului, care sunt obiectivele, ce caută și m-am adaptat, îmi e foarte clar ce fel de jucători sunt doriți.

Nu mai există niciun fotbalist dintre cei de atunci (n.r. între jucătorii care o băteau pe Real Madrid în grupele UCL, 2-1, și cei care au învins Farul în Conference, 3-0) , iar din sezonul trecut au mai rămas doar opt în tot lotul. În vara aceasta au venit doisprezece jucători noi.

Aria geografică din care au fost selectați fotbaliștii e una foarte largă: Columbia, Nigeria, Niger, Grecia, Capul Verde, Camerun, Brazilia. Omogenizarea unei astfel de echipe nu e ușor de realizat, nici comunicarea nu e facilă, fiind atâția oameni care vorbesc limbi diferite. Treptat, formația va fi una competitivă și bătăioasă”, a spus Leonid Istrati, potrivit gsp.ro.