Mihai Stoica, managerul general FCSB, i-a comparat pe David Miculescu, vârful roș-albaștrilor care și-a consolidat locul de titular în angrenajul lui Elias Charalambous, și pe Denis Alibec, atacantul naționalei României.

MM Stoica i-a comparat pe Denis Alibec și David Miculescu și a dat verdictul: ”Mai bun”

Oficialul vicecampioanei a menționat că amândoi au lucruri în comun, doar că Alibec posedă o tehnică mai bună, în timp ce Miculescu stă mai bine la capitolul jocului aerian.

”Au lucruri în comun, sunt stângaci, au gabarit, Alibec are o tehnică mai bună şi foloseşte corpul, are experienţă, dar David Miculescu are jocul aerian, care e important. La ultimul meci a avut jucători cu experienţă în faţă (n.r. de la CFR) şi nu ştiu dacă a pierdut vreun duel aerian, a avut puţine mingi pierdute şi face un efort extraoardinar, că faci un pressing extraoardinar cu el”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

David Miculescu este legitimat la FCSB din august 2022. Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul mai are contract cu roș-albaștrii până în iunie 2027.

Denis Alibec a părăsit-o pe Farul după ce a câștigat titlul sezonul trecut și a semnat cu Muaither SC, club din primul eșalon al Qatarului. Asemenea lui Miculescu, Alibec este și el estimat de Transfermarkt la 800.000 de euro.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul etapei a patra

FCSB a învins-o în runda #4 pe CFR Cluj, în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” cu 1-0 și și-a asigurat 13 puncte avans față de ocupanta locului secund.

Ardelenii sunt pe doi cu 31 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care completează podiumul. Oltenii au pierdut cu Farul în această etapă, scor 1-2, pe ”Ion Oblemenco”.

Iar campioana en-titre a devansat-o, astfel, pe Rapid în clasament. Echipa de la malul mării se situează pe locul patru cu 29 de puncte, iar giuleștenii au coborât pe cinci.

Cu o înfrângere, două remize și o victorie, formația dirijată de Bernd Storck, Sepsi OSK, rămâne ultima clasată cu 27 de puncte obținute până acum în play-off-ul Superligii României.