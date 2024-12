Bancu, Madonado, Screciu, Cicâldău și Mitriță sunt fotbaliștii care ar face față în Serie A, este convins Rotaru.



Pentru a-și întări spusele, acționarul majoritar al Universității Craiova a dezvăluit o ofertă pe care clubul a primit-o în trecut pe numele lui Mitriță.

Mitriță, dorit de Porto



"Începem cu Bancu. Maldonado, apoi. Continuăm cu Screciu, Cicâldău, Mitriță… Sunt jucători care ar putea să facă față acolo. Există o vitrină giuleșteană în Serie A. Nu e neapărat una românească, dar putem spune asta. Noi avem relații bune în Portugalia și am avut întotdeauna. Nu am avut probleme de a accesa acea piață. Prima ofertă pe care am primit-o pentru Alexandru Mitriță a fost de la Porto.



După aceea a venit pandemia, și lucrurile s-au schimbat. Noi am avut tot timpul relații bune. Eu consider că jucătorii portughezi se adaptează cel mai bine în România. Uitați-vă câți au venit aici, câți au jucat și câți au rămas. Mulți și-au luat cetățenie. Sunt multe asemănări între cele două culturi", a spus Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.



Alexandru Mitriță (29 de ani) a fost unul dintre oamenii de bază pentru Universitatea Craiova în acest sezon, reușind să marcheze zece goluri și să ofere patru pase decisive în cele 23 de meciuri dispuatate în acest sezon, în toate competițiile.



Patru milioane de euro este cota de piață a "Piticului atomic", potrivit site-urilor de specialitate.

