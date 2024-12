”Găzarii” au deschis scorul după 30 de minute prin Alexandru Tudorie, însă oltenii au reușit să restabilească echilibrul pe tabelă și să stabilească scorul final în minutul 74, după reușita lui Ștefan Baiaram.

Sorin Cârțu: ”Dacă voia Costel, trebuia să-l cheme pe Mitriță să dea mâna!”

Alex Mitriță a fost titular în meciul de pe ”Ilie Oană”, dar a rămas pe teren până în minutul 84, atunci când Costel Gâlcă l-a înlocuit cu Mihai Căpățînă. Atacantul de 29 de ani a fost vizibil supărat în momentul în care a părăsit terenul și a bătut palma rapid cu cei doi colegi aflați la marginea terenului, Căpățînă și Vlădoiu.

Când a trecut prin dreptul lui Costel Gâlcă, Mitriță l-a ignorat complet pe antrenor și și-a văzut de drum, în timp ce tehnicianul s-a mulțumit să îl bată scurtă pe umăr pe fotbalist. Întrebat despre gestul lui Mitriță, Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a spus că un antrenor nu ar trebui să bată palma cu jucătorii, deoarece pe fondul unui meci tensionat, pot să apară conflicte.

”Nu am văzut faza. Acum, să-ți spun ceva. Eu, ca antrenor, am evitat întotdeauna. Eu nu înțeleg asta, să bați palma. Jucătorul are nervii lui, tu ai nervii tăi, e de evitat o astfel de treabă. Eu mă făceam că am altă treabă. Evit scandalul, evită și el. Dacă voia Costel, trebuia să-l cheme să dea mâna. Dacă n-a dat, n-a dat”, a spus Sorin Cârțu la Digi Sport.

