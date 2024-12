La finalul jocului cu FCSB, Alex Mitriță s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale și de calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, însă a spus că diferența de scor putea fi mai mare dacă Andrei Ivan ar fi profitat de șansele create.

Alex Mitriță: ”Încă nu suntem pe drumul cel bun!”

Totuși, chiar dacă Universitatea Craiova traversează o perioadă bună, Mitriță susține că echipa nu se află încă pe un drum bun în lupta pentru campionat și spune că următorul meci, cu Gloria Buzău, va fi decisiv pentru parcursul oltenilor.

”Știam că trebuie să marcăm mai multe goluri aici, important e că am avut atitudine, că am marcat, puteam marca încă două goluri din acțiunile lui Ivan, dar important e că ne-am calificat, ăsta era obiectivul din această seară.

Am fost încrezător, s-a văzut că de 3-4 meciuri am avut atitudine, important e că am câștigat, s-a văzut că nu ne-am retras, am încercat să jucăm și să marcăm cât mai multe goluri. Nu e vorba de rivală, era obiectivul nostru să trecem mai departe.

Încerc să marchez la fiecare meci, încerc să îmi ajut echipa prin evoluțiile mele. Era foarte greu să dau peste zid, singura șansă era să dau pe colțul portarului. Am văzut interviul dânsului (n.r. Mircea Lucescu), se vede și în teren că am altă atitudine, încerc să mă pun mai mult în slujba echipei.

După meciul următor discutăm, încă nu suntem (n.r. pe drumul cel bun în lupta pentru campionat). Câștigăm și meciul următor și apoi spune că ne-am revenit”, a spus Alex Mitriță după meci.