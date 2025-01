Mititelu exultă și are un pariu uriaș: "Titularul naționalei în doi ani! De la Gică Popescu nu am mai oferit așa ceva"

Patronul de la FC U Craiova vorbește la superlativ despre Răzvan Bălașa, un fundaș central în vârstă de 19 ani și înalt de 1.95 metri care a semnat în vara acestui an cu clubul din Bănie și care a adunat doar trei partide la seniori.

La final de 2024, omul de afaceri craiovean a avut un discurs lung pentru fanii lui FC U Craiova, în care a vorbit despre planurile de viitor ale echipei și situațiile jucătorilor importanți. Și a inserat, printre altele, un nume în care are încredere: Răzvan Bălașa, stoper trecut pe la echipa Under 19 a italienilor de la Cremonese pe care l-a semnat în această vară după o perioadă de probe.

Mititelu exultă: "Va fi titularul echipei naționale"

Patronul divizionarei secunde recunoaște că în primă fază nu a avut ochi pentru a aprecia calitățile stoperului, dar intervenția lui Robert Săceanu l-a făcut să scoată din buzunar "câteva mii de euro" și să-i ofere șansa unui prim contract în fotbalul profesionist. Văzându-l la antrenamente, Mititelu i-a pus deja eticheta unui viitor mare fundaș și nu se sfiește să-l compare pe tânărul fotbalist cu legendarul Gică Popescu:

"Bălașa e jucător number one. E jucător de națională. Țineți minte, în maxim 2 ani va fi titularul echipei naționale a României. Este un fundaș central de 1.95, este și oltean, are mobilitate la înălțimea lui, tupeu, mentalitate, biomecanică. M-a rugat cineva să îl primesc la probe, era gata-gata să nu îl opresc, pentru că nu am fost atent. Noroc cu Săceanu (n. red - directorul sportiv Robert Săceanu), că altfel îl pierdeam

E păcat de el că s-a accidentat, dar într-o lună va fi ok, va face antrenamente ușoare. Bălașa este un jucător de top, am dat câteva mii de euro, dar nu contează, îl deținem în coproprietate. Nu o spun în sensul că am găsit un fotbalist care să facă bani, o spun în sensul că am găsit un talent. Și mai este și oltean!