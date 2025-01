Căpitanul de la U Cluj a mărturisit că d-abia s-a întors din vacanță și a plecat de acasă fără să-și mai trezească soția.

"A fost obositor în vacanţă, am fost în prima cu fetele şi a fost agitaţie. Acum am venit azi-noapte. Vorbeam cu soţia că vacanţa a devenit, nu chiar un chin, ci cu multă agitaţie. Mesajul pentru soţie e că am plecat în Antalya, că nu s-a mai trezit dimineaţă. M-am trezit şi am plecat pe furiș", a declarat Alex Chipciu.

Întrebat despre decizia lui Dan Nistor de a rămâne la echipă, fundașul a mărturisit că știa de hotărârea acestuia: "Dorinţa lui a fost să rămână la U Cluj, ştiu că avea şi oferte de la alte echipe pe contracte cu bani buni. Am vorbit azi de dimineaţă, ne vedem la o cafea. El dorea să rămână, îi place la Cluj. E bună gluma cu dinozaurii, e caterincă. Mai bine să îi rămână lui şi eu să mă gândesc la altceva".

U Cluj îi va propune prelungirea contractului lui Alex Chipciu

”Șepcile Roșii” își vor face pregătirea de iarnă în Antalya, iar înaintea plecării spre București, Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit ce se va întâmpla cu Alexandru Chipciu, unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul ardelenilor.

Ajuns la 35 de ani, contractul lui Alex Chipciu va expira în vară, însă sunt șanse destul de mari ca acesta să rămână la gruparea pregătită de Sabău și din următorul sezon.

Așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Dan Nistor, celălalt veteran din lotul ”Șepcilor Roșii”, care a semnat de curând un contract valabil pentru încă un sezon, din informațiile PRO TV și Sport.ro, și lui Chipciu i se va propune prelungirea înțelegerii, cel mai probabil tot pentru un sezon.