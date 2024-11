Mircea Lucescu nu renunță ușor la disputa dintre Steaua și FCSB: "E normal să țină cu FCSB, nu cealaltă care joacă cu vreo echipă comunală"

Selecționerul României a numit-o pe FCSB drept Steaua București, iar cei de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București s-au sesizat și au evidențiat că există o posibilitate ca ”Il Luce” să fie acționat în instanță din cauza faptului că a folosit incorect numele Steaua.

Mircea Lucescu a tranșat disputa dintre FCSB și Steaua

Selecționerul României a continuat să-și susțină punctul de vedere, explicând motivul pentru care suporterii au tendința să susțină campioana României.

"Nu are niciun rost, este instinctiv. Este greu să-ți vină FCSB. Eu 50 de ani am jucat contra Stelei. Eu țineam cu CCA-ul foarte tare, apoi am devenit dinamovist, iar mai apoi m-am atașat de Rapid. Eu am apărat ideea de continuitate și nu poți să dai la o parte istoria. Fanii sunt steliști, toți țin cu Steaua.

E normal să țină cu FCSB, pentru că oferă satisfacție și ne reprezintă în Europa, nu cealaltă care joacă cu vreo echipă comunală. Toți oamenii vor să facă parte din succes. Mi-a venit normal să spun, niciun moment nu m-am gândit să fac o diferențiere dintre Steaua și FCSB. Așa cum a zis și Iordănescu că e Steaua lui Gigi Becali. E adevărat, este FC Steaua București, este Steaua lui Gigi Becali, dar este Steaua suporterilor.

Încerc să atrag atenția că nu putem să uităm istoria noastră. Eu nu țin cont că am fost dinamovist, eu respect toate echipele românești. Așa ar trebui să fie interpretate, nu că am o invidie", a declarat Mircea Lucescu, potrivit Digi Sport.